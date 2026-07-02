Справа в одній заслінці: як посилити роботу кондиціонера в авто за кілька хвилин (відео)

Простий алгоритм допоможе швидко позбутися задухи в салоні

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У спекотні літні дні салон автомобіля, який довго стояв під сонцем, може нагріватися до дуже високих температур. Щоб кондиціонер швидше впорався зі своїм завданням, варто дотримуватися одного простого правила.

Докладніше про нього розповів автомеханік avtotandem на своїй сторінці у TikTok.

За словами фахівця, багато водіїв одразу після посадки в авто зачиняють вікна та вмикають кондиціонер на максимум. Проте це не найефективніший спосіб охолодити салон.

Автомеханік радить спочатку завести автомобіль, увімкнути кондиціонер і закрити рециркуляцію повітря. Після цього необхідно відчинити всі вікна і проїхати в такому режимі приблизно 3–5 хвилин. Це дозволить швидко вигнати з салону розпечене повітря.

Не повторюйте цю помилку

Лише після цього можна відкрити рециркуляцію, зачинити вікна й користуватися кондиціонером у звичному режимі. Таким чином прохолодне повітря почне циркулювати значно ефективніше.

Як пояснив автомеханік, якщо пропустити цей етап, розігрітий повітропровід може заважати коректній роботі системи охолодження та вентиляції. У результаті кондиціонеру знадобиться більше часу, щоб створити комфортну температуру в салоні.

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