За атаками на Федорова может стоять первый номер санкционного списка контрабандистов Куршутов — Тука

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Бывший глава Луганской ОВА Георгий Тука считает, что за информационной кампанией против вице-премьер-министра — министра обороны Михаила Федорова стоит Сеяр Куршутов — контрабандист, который в 2021 году был первым номером в санкционном списке контрабандистов СНБО и возможно имеет российский паспорт.

Об этом Тука написал в Facebook.

По словам экс-главы Луганщины, Куршутов сейчас находится в Вене, занимается финансированием информационной кампании против руководства оборонного блока государства и продвигает себя в медиапространстве как эксперт по обороноспособности, рынку беспилотников и международной политике.

"Параллельно с информационными атаками на министра обороны этот человек прямо сейчас активно продвигает себя как "эксперта" в медиапространстве. Речь идет о комментариях и публикациях относительно Украины, решений G7 и ЕС, обороноспособности государства, рынке беспилотников и стоимости дронов. Ряд медиа охотно публикует подобные материалы и экспертные оценки, называя контрабандиста с российским паспортом экспертом, инвестором и меценатом", — отметил Тука.

По словам Туки, Куршутов был первым номером в санкционном списке контрабандистов, утвержденном решением СНБО и введенным в действие указом президента Украины в 2021 году. В то же время, впоследствии санкции в отношении него не были продлены.

Кроме того, экс-председатель Луганской ОВА утверждает, что в отношении Куршутова существует уголовное производство, до сих пор не имеющее заметного процессуального развития. Более того, по словам политика, несколько месяцев назад в отношении Куршутова также рассматривался вопрос о введении новых персональных санкций, однако в последний момент он был исключен из списка.

Напомним, ранее Сергей Стерненко также заявлял об организованной информационной кампании против себя и представителей новой команды Министерства обороны, прямо назвав ее организатором Сеяра Куршутова. По словам Стерненко, кампания осуществлялась через сеть Telegram-каналов, анонимных ресурсов и отдельных медиа, системно распространявших дискредитационные материалы относительно представителей оборонного сектора.

Тука фактически подтвердил эти заявления, утверждая, что после потери влияния на оборонные закупки Куршутов перешел к информационным атакам против новой команды Министерства обороны и лично Михаила Федорова.