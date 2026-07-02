Прострочка безкоштовно? В "АТБ" розкрили секрет, чи віддають товари з витеклим терміном

Такі товари мають лише один шлях

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Згідно з правилами мережі супермаркетів "АТБ", товари, у яких вийшов термін придатності, йдуть на утилізацію. Отримати такі продукти безплатно у клієнтів не вийде.

Про це у коментарі "Телеграфу" розповів представник компанії. У відповідь на запитання — "Що роблять з прострочкою в АТБ і чи можна отримати безкоштовно товари з терміном придатності, що добігає кінця?" — у мережі зазначили таке:

"Такі товари утилізують", — заявив співробітник техпідтримки.

Чому продукти утилізують?

Попри те, що частина товарів може бути придатна до вживання навіть після закінчення термінів придатності, за законом її повинні утилізувати. Як писало видання "Одеське життя", згідно з українським законом про управління відходами (№2320), прострочена їжа автоматично стає відходом. Викидати її на смітник не можна. Віддавати навіть тваринам також заборонено. Вивозити таку продукцію можуть лише спеціалізовані компанії з ліцензією на утилізацію.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як у "АТБ" отримати гроші за зіпсовані продукти з нормальними термінами.