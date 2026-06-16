Золоті близнюки Усики: як сини люстрованого експодатківця з Донеччини стали власниками елітного житла у Києві

"Телеграф" поцікавився, чим володіють сини колишнього держслужбовця

Статки колишнього очільника податкової служби Донеччини Ігоря Усика значно перевищують офіційні доходи держслужбовця. На його синів-близнюків оформлено дорогі квартири у престижних житлових комплексах Києва та величезні маєтки в Конча-Заспі.

Про це йдеться у матеріалі "Телеграфу": На близнюків Усиків оформили нерухомість на мільйони доларів: знайшовся одіозний податківець часів Януковича

Ігор Усик майже все життя будував кар’єру на держслужбі та мав відносно невеликий офіційний дохід (як і всі українські чиновники). Проте після звільнення виявилося, що він — доларовий мільйонер.

Ігор Усик, 2011 рік. Фото ostro.org

Ігор Усик очолив податкову Донецької області у 2011-му. Після люстрації у 2014 році він втратив можливість працювати на держслужбі та зареєстрував ФОП у сфері права.

Яким чином Ігор Усик зміг заробити мільйони доларів (а саме стільки треба для купівлі маєтку в Конча-Заспі) – загадка. Проте не забуває він і про себе — у 2024 році Ігор Усик придбав нову Audi SQ8 вартістю понад 116 тис. доларів.

Основні активи оформлені на дітей ексчиновника

Одразу після 18-річчя близнюки Гліб та Єгор Усики отримали у власність по квартирі (близько 75 кв. м кожна) в одному з найдорожчих комплексів Києва — ЖК "Бульвар Фонтанів". Ринкова вартість однієї такої квартири становить близько 375 тис. доларів.

На 23-річного Гліба Усика оформлено будинок площею 558,9 кв. м в Конча-Заспі. До маєтку входить гостьовий будинок на 157,8 кв. м з басейном та виходом до річки. Батько офіційно надав синові позику під цю нерухомість, оформивши іпотеку на себе. Крім того, хлопець має ще один будинок у Конча-Заспі площею близько 300 кв. м.

Маєток Гліба Усика. Фото GoogleEarth покращено за допомогою ШІ

Ігор Усик має ще старшого сина. Ігор Ігорович Усик, є співзасновником девелоперської компанії ANTA Group разом із Антоном Тараненком (експосадовцем КМДА). Компанія реалізує масштабні проєкти за кордоном: займається будівництвом та продажем апарт-готелів у Туреччині та на Балі.

Нещодавно Тараненко заявив про плани будувати готель у Львові. Вартість проєкту — 25–35 млн доларів.

Джерела походження мільйонних капіталів для таких інвестицій та купівлі нерухомості родиною колишнього податківця з відносно невеликим офіційним доходом залишаються невідомими. "Телеграф" звернувся з запитом до Anta Group, а також до Ігоря Усика з проханням прокоментувати згадані в публікації факти.

Раніше "Телеграф" розповідав, що знайшов в маєтку екснардепа-втікача Юрія Іванющенка. Він перебуває в Монако, проте його маєток в Києві охороняють та продовжують обслуговувати.