Рус

Золоті близнюки Усики: як сини люстрованого експодатківця з Донеччини стали власниками елітного житла у Києві

Автор
Олена Руденко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Діти експосадовця мають дорогу нерухомість Новина оновлена 16 червня 2026, 15:13
Діти експосадовця мають дорогу нерухомість. Фото Колаж "Телеграф"

"Телеграф" поцікавився, чим володіють сини колишнього держслужбовця

Статки колишнього очільника податкової служби Донеччини Ігоря Усика значно перевищують офіційні доходи держслужбовця. На його синів-близнюків оформлено дорогі квартири у престижних житлових комплексах Києва та величезні маєтки в Конча-Заспі.

Про це йдеться у матеріалі "Телеграфу": На близнюків Усиків оформили нерухомість на мільйони доларів: знайшовся одіозний податківець часів Януковича

Ігор Усик майже все життя будував кар’єру на держслужбі та мав відносно невеликий офіційний дохід (як і всі українські чиновники). Проте після звільнення виявилося, що він — доларовий мільйонер.

Ігор Усик, 2011 рік
Ігор Усик, 2011 рік. Фото ostro.org

Ігор Усик очолив податкову Донецької області у 2011-му. Після люстрації у 2014 році він втратив можливість працювати на держслужбі та зареєстрував ФОП у сфері права.

Яким чином Ігор Усик зміг заробити мільйони доларів (а саме стільки треба для купівлі маєтку в Конча-Заспі) – загадка. Проте не забуває він і про себе — у 2024 році Ігор Усик придбав нову Audi SQ8 вартістю понад 116 тис. доларів.

Основні активи оформлені на дітей ексчиновника

Одразу після 18-річчя близнюки Гліб та Єгор Усики отримали у власність по квартирі (близько 75 кв. м кожна) в одному з найдорожчих комплексів Києва — ЖК "Бульвар Фонтанів". Ринкова вартість однієї такої квартири становить близько 375 тис. доларів.

На 23-річного Гліба Усика оформлено будинок площею 558,9 кв. м в Конча-Заспі. До маєтку входить гостьовий будинок на 157,8 кв. м з басейном та виходом до річки. Батько офіційно надав синові позику під цю нерухомість, оформивши іпотеку на себе. Крім того, хлопець має ще один будинок у Конча-Заспі площею близько 300 кв. м.

Маєток Гліба Усика
Маєток Гліба Усика. Фото GoogleEarth покращено за допомогою ШІ

Ігор Усик має ще старшого сина. Ігор Ігорович Усик, є співзасновником девелоперської компанії ANTA Group разом із Антоном Тараненком (експосадовцем КМДА). Компанія реалізує масштабні проєкти за кордоном: займається будівництвом та продажем апарт-готелів у Туреччині та на Балі.

Нещодавно Тараненко заявив про плани будувати готель у Львові. Вартість проєкту — 25–35 млн доларів.

Джерела походження мільйонних капіталів для таких інвестицій та купівлі нерухомості родиною колишнього податківця з відносно невеликим офіційним доходом залишаються невідомими. "Телеграф" звернувся з запитом до Anta Group, а також до Ігоря Усика з проханням прокоментувати згадані в публікації факти.

Раніше "Телеграф" розповідав, що знайшов в маєтку екснардепа-втікача Юрія Іванющенка. Він перебуває в Монако, проте його маєток в Києві охороняють та продовжують обслуговувати.

Теги:
#Нерухомість #Конча-Заспа #Податківець #люстрація