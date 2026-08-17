Струм, снасті і не тільки: названо 9 фатальних помилок, які коштують життя на риболовлі

Правила безпеки на воді мають бути на першому місці

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У місті Люботин Харківської області 25-річний хлопець загинув від ураження струмом під час риболовлі на ставку. Трагедія сталася 15 серпня.

Як повідомила поліція Харківської області, хлопець рибалив, перебуваючи у воді. Коли він закидав вудочку, гачок зачепився за дріт, що був під високою напругою. Чоловіка вдарило електричним струмом, він загинув.

Трагедія сталася на одному зі ставків. Фото: Поліція

9 помилок, через які можуть загинути рибалки

Ураження електричним струмом. Саме це сталося з чоловіком з Люботина. Під час риболовлі треба переконатися, що ви не перебуваєте у небезпечній зоні.

Тонкий лід. Рибалки — азартний народ, та часто нехтують елементарною технікою безпеки. При виході на недостатньо міцний лід висока ймовірність провалитися у крижану воду.

Перевертання човна. Причиною загибелі рибалок може стати й човен, що перевернувся на глибині.

Загрози під час риболовлі. Інфографіка: "Телеграф"/ШІ

Переохолодження. Рибалки, які занурюються у воду під час риболовлі можуть зазнати критичного рівня переохолодження.

Заплутування в снастях. Причиною трагедії може стати заплутування у сітках чи мотузках у воді.

Удар блискавки. Перебуваючи у воді під час негоди, є небезпека загинути від удару блискавки.

Сонячний удар. Навіть на суші та у хорошу погоду, можна отримати сонячний удар, що може стати фатальним.

Падіння зі слизького/скелястого берега. Намагаючись знайти місце, де найкраще клює, рибалки можуть нехтувати елементарним здоровим глуздом, забираючись на скелясті та слизькі місця.

Вживання алкоголю. Це підсилює ризик загибелі від попередніх причин, адже алкоголь знижує відчуття небезпеки. Також він може вбити і безпосередньо, якщо не знати міри.

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