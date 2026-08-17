Отруйна хмара накрила Кропивницький: що насправді сталося на відстійниках і які наслідки
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Жителів просять за можливості не перебувати на відкритому повітрі
Кропивницький накрив смог, жителі скаржаться, що дихати дуже складно. Сильне задимлення виникло через спровоковану спекою пожежу на території недіючих відстійників ОКВП "Дніпро-Кіровоград".
Про це повідомив глава Кіровоградської ОВА Андрій Райкович. Чиновник уточнив, що станом на 8:30 17 серпня площа тління складає 0,8 га. На місці працюють підрозділи ДСНС. Фахівці обласного центру контролю та профілактики хвороб оперативно проводять дослідження якості повітря.
"А поки зачиняйте вікна та двері у помешканнях, за можливості обмежуйте перебування на відкритому повітрі, на вулиці обов’язково використовуйте захисні маски або респіратори", — пише Райкович.
Де найгірша якість повітря
За даними сайту з відстеження якості повітря saveecobot, станом на 08:00 17 серпня найбільш забруднене повітря спостерігається за адресою вулиця Фортечна, 1, та становить 256 PM2.5. Це дуже шкідливий рівень.
Що таке PM2.5 та PM10
Це мікроскопічні тверді частинки пилу, сажі та рідин, що зависли у повітрі. Цифри означають їхній найбільший розмір у мікронах: PM10 — до 10 мкм (грубий пил), а PM2.5 — до 2.5 мкм (надзвичайно дрібні частинки, тонші за людську волосину в десятки разів).
Джерелом PM2.5 здебільшого є вихлопні гази автомобілів, дим від горіння і викиди заводів. Ці частинки небезпечніші за PM10, джерелом яких є дорожній пил, будівельне сміття, пилок рослин, частки цвілі та промисловий бруд. Через крихітний розмір PM2.5 проходить крізь легені прямо у кров.
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