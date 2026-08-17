Отруйна хмара накрила Кропивницький: що насправді сталося на відстійниках і які наслідки

Жителів просять за можливості не перебувати на відкритому повітрі

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Кропивницький накрив смог, жителі скаржаться, що дихати дуже складно. Сильне задимлення виникло через спровоковану спекою пожежу на території недіючих відстійників ОКВП "Дніпро-Кіровоград".

Про це повідомив глава Кіровоградської ОВА Андрій Райкович. Чиновник уточнив, що станом на 8:30 17 серпня площа тління складає 0,8 га. На місці працюють підрозділи ДСНС. Фахівці обласного центру контролю та профілактики хвороб оперативно проводять дослідження якості повітря.

"А поки зачиняйте вікна та двері у помешканнях, за можливості обмежуйте перебування на відкритому повітрі, на вулиці обов’язково використовуйте захисні маски або респіратори", — пише Райкович.

Де найгірша якість повітря

За даними сайту з відстеження якості повітря saveecobot, станом на 08:00 17 серпня найбільш забруднене повітря спостерігається за адресою вулиця Фортечна, 1, та становить 256 PM2.5. Це дуже шкідливий рівень.

Дим у Кропивницькому, де повітря найгірше. Карта: saveecobot

Що таке PM2.5 та PM10

Це мікроскопічні тверді частинки пилу, сажі та рідин, що зависли у повітрі. Цифри означають їхній найбільший розмір у мікронах: PM10 — до 10 мкм (грубий пил), а PM2.5 — до 2.5 мкм (надзвичайно дрібні частинки, тонші за людську волосину в десятки разів).

Джерелом PM2.5 здебільшого є вихлопні гази автомобілів, дим від горіння і викиди заводів. Ці частинки небезпечніші за PM10, джерелом яких є дорожній пил, будівельне сміття, пилок рослин, частки цвілі та промисловий бруд. Через крихітний розмір PM2.5 проходить крізь легені прямо у кров.

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