Связанный с Россией иностранец владеет поместьем на заповедной земле в Киеве

Территория входит в природно-заповедный фонд, где частные имения запрещены

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На Трухановом острове в Киеве зафиксирована смена владельца элитного трехэтажного особняка с теннисным кортом и зоной отдыха.

Об этом пишет "Телеграф" в материале: "Радиорубка на Трухановом превратилась в имение с кортом: стало известно, на кого экс-нардеп переписал элитную недвижимость".

Речь идет о здании площадью около 911 кв. м, которое располагается на береговой линии и формально числится за компанией ООО "Мир природы". Объект был построен на базе бывшей радиорубки "Укрречфлота", которую переоборудовали в частную резиденцию.

Имение на Трухановом острове

Согласно данным из реестров, компания была создана в далеком 2007-м году, а ее основным видом деятельности являлось управление недвижимым имуществом. Фактически фирму открыли для того, чтобы оформить на нее здание и участок. Долгое время компания принадлежала бывшему народному депутату , а настоящее время бизнесмену Олегу Немировскому.

Вместо экс-нардепа имение на Трухановской, 1 в апреле 2025 года оформили на гражданина Австрии Евгения Петрова. В тот момент юридический владелец ООО "Мир природы" изменился. Она стала принадлежать Петрову через словацкую компанию "Вест Хауз с.р.о".

У компании Немировского теперь новый владелец. Фото: YouControl

Петров в регистрационных документах использовал свой австрийский паспорт. Ранее его партнером в "Вест Хаузе" был россиянин Алтынбек Назбеков. Есть ли российский паспорт у самого Евгения Петрова, "Телеграфу" установить не удалось.

Имение на Трухановом острове

Согласно закону, Труханов остров входит в природно-заповедный фонд, где частные имения запрещены, однако юридически объект оформлен как рекреационно-спортивный комплекс.

Напомним, ранее мы писали о том, что 82-летняя мать экс-чиновника продает имение за $3 млн. "Телеграф" нашел связи с Галущенко и кучу ОО.