Пашинський попереджає про наслідки для ВПК після інциденту з "Українською бронетехнікою"

Ситуація може вплинути на роботу українського оборонно-промислового комплексу та його співпрацю з партнерами з Європи

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Інцидент після дій Служби безпеки України щодо компанії "Українська бронетехніка" викликає занепокоєння представників підприємства на тлі реалізації великих міжнародних проектів у сфері оборонної промисловості.

Про це на своїй сторінці у Facebook пише депутат від партії "Народний Фронт" Сергій Пашинський. За його словами, місяцем раніше європейські та українські ЗМІ, що спеціалізуються на військово-промисловому комплексі, приділили особливу увагу новинам про підписання стратегічної виробничої угоди між MBDA — найбільшим у Європі виробником ракет, зокрема Taurus, — та найбільшою українською оборонною компанією "Українська бронетехніка".

"Дана угода передбачає шість напрямків виробництва високоточної зброї на території України на декілька мільярдів євро, про фінансування яких вже прийнято рішення німецьким урядом. Вчорашні дії співробітників СБУ, без сумніву, не покращують спроможність українського ВПК по виробництву ефективної зброї", — зазначив Пашинський.

Пост Сергія Пашинського

Депутат додав, що позиція Офісу генерального прокурора його засмучує, адже подібна публічна риторика створює додаткові ризики для підприємств оборонно-промислового комплексу.

"Шановні, може, ви не знаєте, але Росія ще не капітулювала. Хто буде комендантом Москви, ми будемо вирішувати потім. А зараз не блокуйте нашу роботу по відсічі агресору", — підсумував він.