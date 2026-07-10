Пашинский предупреждает о последствиях для ВПК после инцидента с "Украинской бронетехникой"

Ситуация может оказать негативное влияние на работу украинского оборонно-промышленного комплекса и его сотрудничество с партнерами из Европы

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Инцидент после действий Службы безопасности Украины в отношении компании "Украинская бронетехника" вызывает обеспокоенность у представителей предприятия на фоне реализации крупных международных проектов в сфере оборонной промышленности.

Об этом на своей странице в Facebook пишет депутат от партии "Народный Фронт" Сергей Пашинский. По его словам, месяцем ранее европейские и украинские СМИ, специализирующиеся на военно-промышленном комплексе, уделили особое внимание новости о подписании стратегического производственного соглашения между MBDA — крупнейшим в Европе производителем ракет, в частности Taurus, — и крупнейшей украинской оборонной компанией "Украинская бронетехника".

"Данное соглашение предусматривает шесть направлений производства высокоточного оружия на территории Украины на несколько миллиардов евро, о финансировании которых принято решение немецким правительством. Вчерашние действия сотрудников СБУ, несомненно, не улучшают способность украинского ВПК по производству эффективного оружия", — отметил Пашинский.

Пост Сергея Пашинского

Депутат добавил, что позиция Офиса генерального прокурора его огорчает, ведь подобная публичная риторика создает дополнительные риски для работы предприятий оборонно-промышленного комплекса.

"Уважаемые, может быть, вы не знаете, но Россия еще не капитулировала. Кто будет комендантом Москвы, мы будем решать потом.А пока не блокируйте нашу работу по отпору агрессору", — подытожил он.