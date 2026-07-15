Як купувати в "АТБ" значно дешевше: 6 секретів шаленої економії, про які знають не всі

Ці трюки суттєво зменшать ваш чек

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"АТБ" дає змогу купувати товари з чималою економією. На ті самі товари можна витрачати відчутно менше.

Про секрети економії в "АТБ" розповідає kherson. Найкращий спосіб купувати дешевше — акції.

Перед походом за покупками можна ознайомитися з чинними акціями та знижками у мобільному додатку чи на сайті "АТБ". Якщо це не зроблено, зверніть увагу на банери біля входу в супермаркет. Там розміщують інформацію про те, що можна придбати дешевше.

Ексклюзивні знижки для власників карток АТБ 15-21.07.2026. Фото АТБ

Крім того, у торгівельній залі є полиці з позначками "акція" та "знижка на другу одиницю". Там розміщено найбільш вигідні пропозиції товару. Якщо ваша родина велика — обирайте великі упаковки, у перерахунку на кілограм чи одиницю вони зазвичай виходять відчутно дешевше.

Окрім цих найпростіших способів економити на покупках в "АТБ" є й інші. Наприклад, додаткова економія вийде, якщо поєднувати акції з карткою лояльності. Також зверніть увагу на товари власних торгових марок — зазвичай вони дешевші при тій самій якості.

Де дивитись акції та знижки

Щоб не пропускати знижки, можна користуватися онлайн-ресурсами. Наприклад, платформи на кшталт GoToShop або Love Sales дозволяють переглядати акційні каталоги різних мереж. Для порівняння цін зручні додатки Blix Україна або сервіси "Де Дешевше". Актуальні пропозиції також можна знайти на офіційних сайтах супермаркетів, у розділах з акціями та економією, наприклад "АТБ" чи "METRO".

Раніше "Телеграф" розповідав, як безкоштовно отримати лід для напоїв в "АТБ". В інших супермаркетах за нього доводиться платити.