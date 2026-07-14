Всюди це продають, а в "АТБ" дають безкоштовно: про таку таємну фішку мало хто знає
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Співробітник розповів, до кого треба звернутися
В мережі "АТБ" можна отримати безкоштовний лід для напоїв, але є умови. Відео з розповідями про безплатний лід ширяться мережею, "Телеграф" дізнався у співробітника магазину, чи це правда.
Як розповів нам працівник мережі, безкоштовний лід дають не в усіх "АТБ". Однак його дійсно можна отримати в тих супермаркетах, де стоять кавові автомати.
Як отримати безкоштовний лід в "АТБ"
Для цього потрібно підійти у відділ випічки та попросити стаканчик з льодом для того, щоб приготувати в автоматі "Айс лате" (кавовий напій з порції еспресо, холодного молока та льоду). Далі ви можете налити в цей стакан буль-яку каву, не обов'язково "Айс лате".
На касі ви платите за обрану каву. Додаткових грошей за лід в "АТБ" не вимагають.
В інших мережах за лід треба платити
Варто зазначити, що інші мережі супермаркетів не роздають лід безкоштовно. Наприклад, у "Сільпо" та "Варусі" лід у стакані продають за ціною від 23 до 50 гривень.
Раніше "Телеграф" розповідав, що в "АТБ" існує альтернатива пакетам, яка допоможе зекономити. Розповіли, як можна обійти витрату на пакети та зекономити іноді до 10 гривень в чеку лише на тарі.
Також ми писали, чому в "АТБ" не працюють усі каси одночасно, співробітниця розкрила таємницю. Це має кілька головних причин.