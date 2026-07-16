"Зеленського підставили": в Раді пояснили, яких двох речей не вистачило Федорову

Навколо кандидатури нового міністра оборони тривають суперечки

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Відставка міністра оборони Михайла Федорова стала дискусійним питанням — в парламенті називають кілька причин, від проваленої реформи ТЦК до конфлікту із Головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським. Та ситуація має й іншу сторону, зокрема призначення на цю посаду Ігоря Клименка, чинного очільника МВС, може не пройти.

Як пояснив в коментарі "Телеграфу" народний депутат Олег Дунда, у Михайла Федорова при отриманні посади вже були певні проблеми. Зокрема, він не мав досвіду роботи в "інституційному монстрі".

"Напрямок бачення правильний, а ось в нюансах проблеми. Щоб нормально працювати в цьому міністерстві, він мусив мати дві речі. Перше — політичний картбланш на зміни не тільки в Міністерстві оборони, цього в нього не було. І друге — план на перші два місяці, як він знесе і реформує все карколомно за два місяці, щоб не дати можливість бюрократам, всім, хто стоїть за бюрократією в Міноборони, отямитися. Цього в нього так само не було. І в даному випадку він був приречений", — каже Дунда.

За оцінкою нардепа, наразі Україна сприймається як країна інновацій, і до цього велику частку доклав саме Федоров. Натомість Генштаб — більш заскорузлий і не хоче змінюватись, а змінюючи поле бою, Федоров був "вимушений на ньому працювати". Є й інші чинники, які створили відповідні умови.

"До Федорова там вже були налагоджені зв'язки і баланси у справах озброєння. На сьогодні це один з найбільших ринків в державному бюджеті. Відповідно, якщо він змінює поле бою, бачення поле бою, це за собою неодмінно тягне і зміну балансів постачання озброєння. А хто хоче втратити десятки мільярдів? Ніхто. Відповідно, відбулося об'єднання злиття бюрократії, Генштабу і постачальників озброєння, які були там до Федорова", — пояснив Дунда.

Що ж до призначення на місце Федорова Клименка одностайності у Верховній Раді чекати марно. Джерело в керівництві фракції "Слуга народу" повідомило "Телеграфу", що навіть пропонуючи Клименка президент вагався. "В цю історію втрутився Арахамія, який побачив, що президент хитається і фактично виступив і наполіг на тому, що от це Клименко, давайте голосувати", — зауважив співрозмовник. За словами джерела, аби вплинути на Володимира Зеленського навколо нього садять лояльних до рішень депутатів, які створюють "інформаційну бульбашку" підтримуючи криками рішення, або ж переводячи дискусії на сторонні теми під час розв'язання серйозних питань. Це створює враження підтримки фракції.

За його прогнозами, голосів для призначення Клименка не вистачить, тож в Україні буде тимчасово виконуючий обов'язки. "Той, хто запропонував президенту Клименка, він підставив президента. І скоріше за все, це було цілком свідомо", — резюмує джерело.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у великих містах України люди з картонними плакатами вийшли на акції у підтримку збереження Михайла Федорова на посаді. Нагадаємо, міністром оборони він пропрацював ледь більше за пів року.