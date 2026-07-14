У Федорова попереду важкий місяць: що зараз відомо про долю міністра оборони

У владі обговорюють зміни, які можуть зачепити МВС, Міноборони та Нацполіцію

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Напередодні великих змін в Кабінеті міністрів стало відомо про потенційні зміни в силовому блоці уряду. Зокрема, Ігоря Клименка, чинного очільника МВС, розглядають на посаду міністра оборони. Наразі вона за Михайлом Федоровим.

Замінити Клименка на його посаді має начебто Іван Вигівський, який наразі очолює Нацполіцію, пише нардепка Ольга Василевська-Смаглюк. За її словами, на посаду віцепрем'єра розглядають Івана Федорова, а щодо Олександра Поклада — голосів для затвердження його головою СБУ поки немає.

До Федорова, як до міністра оборони є певні претензії та питання, особливо у темі реформи мобілізації, розповідав "Телеграф" у матеріалі: "Заходимо в кадровий хаос": чому в Раді в шоці від зміни уряду і чого чекати.

Водночас Федоров може піти і вище — його, за деякими даними, розглядають на посаду прем'єр-міністра. Проте нардеп Олег Дунда в коментарі "Телеграфу" наголосив, що для очільника Міноборони попереду — важкий місяць. За його словами, Федоров по-своєму "зайшов" на посаду.

"Коли ти заступаєш на таку посаду, як міністр оборони, [ ] маєш заступати на посаду вже з програмою, розумінням як ти будеш усувати ворогів і де шукатимеш друзів. Якщо ти за два місяці цього не зробиш, то далі твоя доля дуже сумна. Михайло Федоров вирішив зайти на посаду без програми із загальними гаслами", — каже Дунда.

Що ж до заміни Федорова Клименком, то такий крок може бути "неадекватним", вважає джерело "Телеграфу" у керівництві парламентської монобільшості. "Клименко — людина, яка за останні два роки показала абсолютну відсутність ініціативи, провалила багато кейсів", — пояснює думку співрозмовник видання.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Федоров — не найочевидніший кандидат на посаду прем'єра. Загалом, кажуть про чотирьох претендентів.