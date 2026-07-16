Федоров был обречен: в Раде объяснили, каких двух вещей ему не хватило

Вокруг кандидатуры нового министра обороны продолжаются споры

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Отставка министра обороны Михаила Федорова стала дискуссионным вопросом — в парламенте называют несколько причин от проваленной реформы ТЦК до конфликта с Главнокомандующим ВСУ Александром Сырским. Но ситуация имеет и другую сторону, в частности, назначение на эту должность Игоря Клименко, действующего главу МВД, может не пройти.

Как пояснил в комментарии "Телеграфу" народный депутат Олег Дунда, у Михаила Федорова при получении должности уже были определенные проблемы. В частности, у него не было опыта работы в "институционном монстре".

"Направление видения верное, а вот в нюансах и кроются проблемы. Чтобы нормально работать в этом министерстве, ему нужно было иметь две вещи. Во-первых — политический карт-бланш на изменения не только в Министерстве обороны, а этого у него не было. И второе — план на первые два месяца, как он перевернет и реформирует всё кардинально за два месяца, чтобы не дать возможности бюрократам, всем, кто стоит за бюрократией в Минобороны, опомниться. Этого у него тоже не было. И в данном случае он был обречён", — говорит Дунда.

По оценке нардепа, Украина воспринимается как страна инноваций, и к этому большую долю приложил именно Федоров. Генштаб — более заскорузлый и не хочет меняться, а меняя поле боя, Федоров был "вынужден на нем работать". Есть и другие факторы, создавшие соответствующие условия.

"До Федорова там уже были налажены связи и сбалансированы процессы в сфере вооружений. На сегодняшний день это один из крупнейших рынков в государственном бюджете. Соответственно, если он меняет поле боя, свое видение поля боя, это неизбежно влечет за собой и изменение балансов поставок вооружений. А кто хочет потерять десятки миллиардов? Никто. Соответственно, произошло объединение и слияние бюрократии, Генштаба и поставщиков вооружения, которые были там до Федорова", — пояснил Дунда.

Что касается назначения Клименко на место Федорова, то на единодушие в Верховной Раде надеяться бесполезно. Источник в руководстве фракции "Слуга народа" сообщил "Телеграфу", что даже предлагая кандидатуру Клименко, президент колебался. "В эту историю вмешался Арахамия, который, увидев, что президент колеблется, фактически выступил и настоял на том, что вот это Клименко, давайте голосовать", — отметил собеседник. По словам источника, чтобы повлиять на Владимира Зеленского, вокруг него сажают лояльных к решениям депутатов, которые создают "информационный пузырь", поддерживая решения криками или переводя дискуссии на посторонние темы во время решения серьезных вопросов. Это создает впечатление поддержки фракции.

По его прогнозам, голосов для назначения Клименко не хватит, поэтому в Украине будет временно исполняющий обязанности. "Тот, кто предложил президенту Клименко, он подставил президента. И, скорее всего, это было вполне сознательно", — резюмирует источник.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в больших городах Украины люди с картонными плакатами вышли на акции в поддержку сохранения Михаила Федорова в должности. Напомним, министром обороны он проработал чуть больше полугода.