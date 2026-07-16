"Ні відставці". У центрі Києва — масові протести через звільнення Федорова (репортаж Яна Доброносова)

На площі зібралися тисячі людей

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У четвер, 16 липня, у Києві проходить акція на підтримку Михайла Федорова. Люди вимагають повернути його на посаду міністра оборони України.

На місці події побував кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов та показав, як відбувається захід.

Тисячі людей вийшли з табличками "Поверніть Федорова", "Федоров", "Без професіоналів немає майбутнього. Поверніть Федорова", "Міняйте полонених, а не Федорова", "Федоров — наша надія", "Ні відставці Федорова".

За словами нашого кореспондента, учасників акції дедалі більше з кожною хвилиною.

Протест у Києві. Люди вимагають повернути Федорова. Фото: Ян Доброносов/"Телеграф"

Протест у Києві. Люди вимагають повернути Федорова. Фото: Ян Доброносов/"Телеграф"

Протест у Києві. Люди вимагають повернути Федорова. Фото: Ян Доброносов/"Телеграф"

Протест у Києві. Люди вимагають повернути Федорова. Фото: Ян Доброносов/"Телеграф"

Протест у Києві. Люди вимагають повернути Федорова. Фото: Ян Доброносов/"Телеграф"

Протест у Києві. Люди вимагають повернути Федорова. Фото: Ян Доброносов/"Телеграф"

Протест у Києві. Люди вимагають повернути Федорова. Фото: Ян Доброносов/"Телеграф"

Протест у Києві. Люди вимагають повернути Федорова. Фото: Ян Доброносов/"Телеграф"

Люди збираються у самому центрі Києва на площі Франка навпроти Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка.

Протест у Києві. Люди вимагають повернути Федорова. Фото: Ян Доброносов/"Телеграф"

Протест у Києві. Люди вимагають повернути Федорова. Фото: Ян Доброносов/"Телеграф"

Попередньо до протесту планували приєднатися Львів, Черкаси, Харків, Івано-Франківськ, Полтава, Дніпро, Хмельницький, Чернігів, Рівне, Одеса, Вінниця, Луцьк, Чернівці, Тернопіль, Житомир, Миколаїв, Кривий Ріг та Ужгород.

Для розуміння ситуації:

У середу, 15 липня, президент Володимир Зеленський провів закриту зустріч із нардепами партії "Слуга народу". Серед обговорюваних тем були і перестановки в уряді. Як стало відомо, нинішній голова Міноборони не втримав посади.

Про це "Телеграфу" повідомили у керівництві фракції. Детально про це йдеться у нашому матеріалі: "Федоров – все. Стало відомо, які перестановки в уряді готує Зеленський".

Тим часом, замість Михайла Федорова головою оборонного відомства стане нинішній міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. Що стосується подальшої долі поки що міністра оборони, то воєн, швидше за все, піде з Кабміну зовсім. Також є варіант, що Федоров стане радником президента.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Павло Єлізаров подав рапорт про звільнення після відставки Михайла Федорова.