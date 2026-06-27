"Дякую діду, що не їду". Українці наклепали смішних мемів про кризу з бензином в Росії

Жартували навіть про роботу газонокосарок в Україні

Україні продовжують створювати дотепні меми та жарти про ситуацію з пальним в Росії та на тимчасово окупованих територіях. Адже майже щодня відбуваються атаки на НПЗ чи інші важливі об'єкти, які погіршуються ситуацію.

"Телеграф" зібрав найдотепніші меми щодо пального в Росії. Однією з головним тем є те, що Росію часто називали головною "бензоколонкою", але наразі ситуація змінилась.

Українці жартують, що тепер у росіян з пального є лише згадки про бензин та повідомлення про його відсутність. Адже наразі не тільки окуповані території страждають від нестачі пального, а й великі міста Росії.

Меми про відсутність бензину в Росії та Криму

Меми про відсутність бензину в Росії та Криму

Також жартували й про те, що росіяни сумують за 90-ми, а найбільше за 92-м та 95-м.

Меми про відсутність бензину в Росії та Криму

Згадували в мережі й те, що в Threads щодня з'являються скиглення окупантів, які не просто тішать українців. Вони стають індикатором успішної роботи.

Меми про відсутність бензину в Росії та Криму

Згадали у жартах також відому фразу, яку часто можна почути в Росії "Дякую діду за перемогу". Це популярний слоган, який символізує подяку ветеранам Другої світової війни (Великої Вітчизняної війни) за їх участь у бойових діях. Після початку повномасштабного вторгнення росіяни досить часто використовували цю фразу, додаючи "Можемо повторити", маючи на увазі повторити перемогу та виграти війну з Україною. Але наразі цей слоган трошки видозмінився до "Дякую діду, що не їду".

Меми про відсутність бензину в Росії та Криму

Були й меми про те, що чимало регіонів Росії вже кажуть про відсутність пального, але після влучань в НПЗ з'являються дані, що горять резервуари. Згадували українці й погрози Кремля атакувати Європу, щоправда, зараз реалізувати це буде вкрай важко.

Меми про відсутність бензину в Росії та Криму

Меми про відсутність бензину в Росії та Криму

Ще однією темою для мемів став покіс трави в Україні, адже для цього здебільшого використовують газонокосарки, які працюють на пальному.

Меми про відсутність бензину в Росії та Криму

Раніше "Телеграф" публікував найкращі меми про нещодавню атаку на НПЗ в Москві. Внаслідок ударів БПЛА утворився величезний стовп диму, який буквально затягнув все небо над столицею Росії.