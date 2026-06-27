"Дякую діду, що не їду". Українці наклепали смішних мемів про кризу з бензином в Росії
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Жартували навіть про роботу газонокосарок в Україні
Україні продовжують створювати дотепні меми та жарти про ситуацію з пальним в Росії та на тимчасово окупованих територіях. Адже майже щодня відбуваються атаки на НПЗ чи інші важливі об'єкти, які погіршуються ситуацію.
"Телеграф" зібрав найдотепніші меми щодо пального в Росії. Однією з головним тем є те, що Росію часто називали головною "бензоколонкою", але наразі ситуація змінилась.
Українці жартують, що тепер у росіян з пального є лише згадки про бензин та повідомлення про його відсутність. Адже наразі не тільки окуповані території страждають від нестачі пального, а й великі міста Росії.
Також жартували й про те, що росіяни сумують за 90-ми, а найбільше за 92-м та 95-м.
Згадували в мережі й те, що в Threads щодня з'являються скиглення окупантів, які не просто тішать українців. Вони стають індикатором успішної роботи.
Згадали у жартах також відому фразу, яку часто можна почути в Росії "Дякую діду за перемогу". Це популярний слоган, який символізує подяку ветеранам Другої світової війни (Великої Вітчизняної війни) за їх участь у бойових діях. Після початку повномасштабного вторгнення росіяни досить часто використовували цю фразу, додаючи "Можемо повторити", маючи на увазі повторити перемогу та виграти війну з Україною. Але наразі цей слоган трошки видозмінився до "Дякую діду, що не їду".
Були й меми про те, що чимало регіонів Росії вже кажуть про відсутність пального, але після влучань в НПЗ з'являються дані, що горять резервуари. Згадували українці й погрози Кремля атакувати Європу, щоправда, зараз реалізувати це буде вкрай важко.
Ще однією темою для мемів став покіс трави в Україні, адже для цього здебільшого використовують газонокосарки, які працюють на пальному.
Раніше "Телеграф" публікував найкращі меми про нещодавню атаку на НПЗ в Москві. Внаслідок ударів БПЛА утворився величезний стовп диму, який буквально затягнув все небо над столицею Росії.