"Астанавітєсь!", "йолка" і "атака" яйцем: найяскравіші меми з Януковичем

Ми пам'ятаємо Януковича не тільки як любителя розкоші, а й я генератора мемів, які популярні й нині

Після втечі з України у 2014-му Віктор Янукович залишив по собі не тільки "золотий дім" (Межигір’я), багато таємних баз відпочинку, які демонструють епоху "розкоші", а й купу мемів. Від невміння сказати слово "ялинка" до епічного зламу ручки на камеру.

Ці ляпи швидко стали популярними і навіть зараз, через 11 років після втечі політика з країни, викликають сміх в українців. "Телеграф" вирішив пригадати найяскравіші меми з Віктором Януковичем.

Янукович і вінок

Це відбулося у травні 2010 року. Тоді Янукович та Медвєдєв покладали квіти до пам’ятника Невідомому солдатові. Погода була вітряною, і коли президент схилився на пам’ятника, вінок просто впав йому на голову. Момент потрапив на відео, став приводом для жартів і залишається досі.

"Атака" яйцем

Ще коли Янукович обіймав посаду прем’єр-міністра України, під час передвиборчої кампанії приїхав до Івано-Франківська. Коли політик вийшов із автобуса, у нього жбурнув сире яйце студент Дмитро Романюк. Янукович схопився рукою за серце і почав падати. Охорона завела його у чорний бус.

Легендарна "йолка"

У грудні 2014 року Янукович збув на пресконференції. Президент розповідав, що на місці наметів на Майдані вже встановлюється новорічна ялинка. Однак під час промови він не зміг згадати українське слово "ялинка" і після довгої паузи сказав "йолка". ЦЕ стало приводом для жартів, а мем пам’ятають і нині.

"Астанавітєсь!"

Тоді Янукович вже втік з України, але називав себе "легітимним президентом". 13 червня 2014 року він записав відеозвернення до нового президента України Петра Порошенка і обурився тим, що АТО Сході не припинилася одразу після інавгурації.

Янукович звинуватив Порошенка в тому, що той віддавав "злочинні накази" і закликав українську армію їх не виконувати. Потім він вигукнув "Астанавітєсь". Це звернення швидко розлетілося мережею і стало мемом.

Зі злості зламав ручку

Під час свого вибачення перед українцями, 28 лютого 2014 року на пресконференції в Ростові-на-Дону, Янукович показав своє роздратування і… демонстративно зламав ручку, яка була в нього в руках. Звичайно ж, це й момент не залишився поза увагою українців.

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Раніше "Телеграф" розповідав, якою була зустріч Зеленського і Януковича. тоді колектив "Кварталу" запросили на приватний корпоратив.