Зеленський не пробачить? Що чекає на Федорова після гучної пресконференції

Ексочільник оборонного відомства мав кращі позиції до різких висловлювань

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Другий день поспіль в Україні тривають протести проти відставки Михайла Федорова з посади міністра оборони. Водночас виникає питання щодо його подальшої долі.

"Телеграф" запитав експертів та народних депутатів України, яку посаду може обійняти колишній очільник воєнного відомства.

Що кажуть експерти про шлях Федорова у політику

Відомий дипломат та політик Роман Безсмертний вважає, що потенційно Федоров може бути серед лідерів політичного проєкту, політичної партії, якщо він до неї вступить.

"Це безумовно. Інша справа, що коли він спілкується, то чудово розумієш, що йому потрібна практика політичної діяльності. Я прекрасно розумію, що він чудовий менеджер, але в політиці йому треба трохи підучитися", – додав він.

Роман Безсмертний. Фото: facebook.com/@bezsmertnyi

Своєю чергою, політтехнолог Ярослав Макітра наголосив, що якби вибори планувалися через два-три місяці, навіть через пів року, і була б відома точна дата, то можна було прогнозувати, то самостійний політичний проєкт Федорова або у співпраці з іншими політиками та спонсорами міг би стати реальністю.

"А зараз втягуватися у цю політичну боротьбу, залишившись без посади, конфліктувати з верховним головнокомандувачем під час війни – така собі перспектива", – сказав політтехнолог.

Ярослав Макітра. Фото: facebook.com/yaroslav.makitra/

Політолог Ігор Рейтерович погоджується з попереднім експертом: "Якщо він, наприклад, іде в якусь громадсько-політичну діяльність, то тут постає питання відсутності виборів".

Разом з тим джерело "Телеграфа" у фракції "Слуга народу" сказало на умовах анонімності: "Фактично вчора президент сам запустив політичну кампанію Михайла як нового лідера".

Пресконференція перегорнула усе

Макітра зазначив, що до вчорашньої пресконференції подальшу долю Федорова можна було легше спрогнозувати. Очевидно, він залишався б в команді президента і, можливо, на якихось відповідальних посадах.

"Але після цієї пресконференції, фактично це могло бути сприйнято Зеленським і його командою як певний виклик на самостійну політичну гру, на самостійне політичне бачення", – вважає політтехнолог.

Тому зараз домовлятися з Федоровим, якщо і будуть, то виходячи з цього контексту. Саме тому знайти посаду і спрацюватися в команді по-новому йому буде непросто. І тому, можливо, ця пауза є певним часовим люфтом.

"Очевидно, він підняв певні ставки і готовий до якоїсь співпраці: чи залишитись на посаді, чи, можливо, розглядати якісь інші, масштабніші речі. Радник – це така як би історія. Очевидно, що він бачить десь себе більш", – зауважив Макітра.

Повернення в МО не реальне?

Своєю чергою, Рейтерович не виключає, що Федоров сподівається все ще повернутися в Міністерство оборони, можливо, трошки пізніше, та продовжити те, що почав робити. "Але зараз я, наприклад, взагалі не уявляю, як він може в команду президента повернутися", – уточнює експерт.

Ігор Рейтерович. Фото: Відкриті джерела

Народний депутат фракція "Голос" Ярослав Юрчишин впевнений, що президент Зеленський, зважаючи на вчорашню комунікацію, не погодиться на повернення Федорова у Міністерство оборони принаймні найближчим часом.

"Але, нагадаю, в нас було свого часу розділення Міністерства оборони та Міністерства стратегічних промислових галузей, потім об'єднане і, зрештою, те, чим займався пріоритетно, Федоров, тобто забезпечував, технологічний розвиток наших збройних сил, частково вкладається в концепцію стратегічної галузі промисловості. Теоретично така можливість є", – пояснив він.

На думку Юрчишина, у Федорова залишається варіант без протиставлення чи з конфліктом піти в мілтек, тобто у сферу діджиталізації оборонних активностей України.

Ярослав Юрчишин. Фото: "Телеграф"

"Оптимальна позиція для вирішення цієї ситуації, яка б максимально заспокоїла суспільство, це позиція, звісно, повернення на місце міністра оборони. Можливо, скликання позачергової сесії, на неї зберуться так само як і на сесію, яка приймала рішення по НАБУ – САП. Можливе це рішення в серпні, 18 серпня, коли планується чергова сесія", – сказав нардеп.

Водночас він додав, що сумнівається в тому, що український лідер піде на такі кроки, хоча, на думку Юрчишина, вони були б оптимальні.

Джерело "Телеграфа" у фракції "Слуга народу" також впевнене, що враховуючи весь комплекс обставин, президент Зеленський прийняв остаточне рішення, та не повертатиме Федорова: "Чи можливо повернути Михайла? На жаль, я думаю, що неможливо, бо це як світоглядне рішення – у них ця сторінка закрилась. В мене таке враження".

Перебування у команді президента — хрест на власній кар'єрі

Рейтерович вважає, що Федорову можуть знайти якесь місце, але для нього тут принципове питання: повертатися взагалі в команду, чи ні. І від цього буде залежати вся його подальша доля.

"Якщо він на це погодиться, то це однозначно поставить хрест на його власній кар'єрі, оскільки це точно буде вже не та історія, яка поверне йому ту довіру, яку він отримав за результатами останніх подій", – каже експерт.

На його думку: "Повертатися це просто відразу собі всі майбутні перспективи спалити, тому що очевидно, що і президент України Володимир Зеленський не пробачить Федорову, і останній не зможе пробачити голові держави".

Новий старт можливий, впевнений Рейтерович

"З усім тим, Федоров може дуже непогано стартанути. Наприклад, займатися тим же, чим він займався, тими ж дронами, оптимізацією і так далі, тільки вже з погляду громадської якоїсь діяльності. І показувати там свою ефективність, налагоджувати якісь там контакти і так далі", – вважає Рейтерович.

А далі все ж таки виходити на власну політичну силу, участь в політиці в майбутньому і претензію на якісь інші посади, на якусь іншу роль взагалі в українському суспільстві.

"Потенційно ми тут бачили, от це за рахунок цього протесту, що в нього може сформуватися якийсь електорат, тому що він для багатьох людей став таким, знаєте, аналогом Зеленського зразка 2019 року", – сказав політолог.

Нагадаємо колишній головком ЗСУ Валерій Залужний загадково мовчить про відставку Федорова. Ми розповіли, що за цим може стояти.