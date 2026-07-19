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"Балістичний шквал": як виглядає Київ після масованої ракетної атаки (репортаж Яна Доброносова)

Автор
Анастасія Мокрик ,
Дата публікації
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Автор
Наслідки ударів по столиці Новина оновлена 19 липня 2026, 08:48
Наслідки ударів по столиці. Фото Колаж "Телеграфу"

Жителі міста провели непросту ніч у укриттях

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У ніч проти 19 липня Київ пережив чергову ракетну атаку з боку Росії. Всього за 40 хв ворог запустив по місту близько 40 балістичних ракет типів "Іскандер-М", "Циркон" і С-400, що робить цю атаку рекордною за час повномасштабного вторгнення.

Кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов показав кадри, зроблені у столиці під час обстрілу та після. Внаслідок атаки у столиці зафіксовано руйнування житлового будинку, пошкодження інфраструктури, пожежі та десятки пошкоджених автомобілів.

Поки Росія запускала по місту балістику, багато киян ховалися від атаки в метро.

Кияни провели ніч у метро
Кияни провели ніч у метро. Фото: Ян Доброносов/"Телеграф"
Кияни провели ніч у метро
Кияни провели ніч у метро. Фото: Ян Доброносов/"Телеграф"
Кияни провели ніч у метро
Кияни провели ніч у метро. Фото: Ян Доброносов/"Телеграф"
Кияни провели ніч у метро
Кияни провели ніч у метро. Фото: Ян Доброносов/"Телеграф"
Кияни провели ніч у метро
Кияни провели ніч у метро. Фото: Ян Доброносов/"Телеграф"
Кияни провели ніч у метро
Кияни провели ніч у метро. Фото: Ян Доброносов/"Телеграф"

Наслідки атаки

У Шевченківському районі внаслідок падіння уламків спалахнула триповерхова прибудова до адміністративної будівлі. Також пошкоджено понад десять припаркованих автомобілів.

Сильно пошкоджено багатоповерховий житловий будинок.

У Шевченківському районі пошкоджено житловий будинок
У Шевченківському районі пошкоджено житловий будинок. Фото: Ян Доброносов/"Телеграф"
У Шевченківському районі пошкоджено житловий будинок
У Шевченківському районі пошкоджено житловий будинок. Фото: Ян Доброносов/"Телеграф"
У Шевченківському районі пошкоджено житловий будинок
У Шевченківському районі пошкоджено житловий будинок. Фото: Ян Доброносов/"Телеграф"
Пошкоджені авто у Києві
Пошкоджені авто у Києві. Фото: Ян Доброносов/"Телеграф"
У Шевченківському районі пошкоджено житловий будинок
У Шевченківському районі пошкоджено житловий будинок. Фото: Ян Доброносов/"Телеграф"
У Шевченківському районі пошкоджено житловий будинок
У Шевченківському районі пошкоджено житловий будинок. Фото: Ян Доброносов/"Телеграф"
Пошкоджені авто у Києві
Пошкоджені авто у Києві. Фото: Ян Доброносов/"Телеграф"
У Шевченківському районі пошкоджено житловий будинок
У Шевченківському районі пошкоджено житловий будинок. Фото: Ян Доброносов/"Телеграф"
У Києві після атаки на місці працюють усі відповідні служби
На місці працюють усі відповідні служби. Фото: Ян Доброносов/"Телеграф"
У Шевченківському районі пошкоджено житловий будинок
У Шевченківському районі пошкоджено житловий будинок. Фото: Ян Доброносов/"Телеграф"
Пошкоджені авто у Києві
Пошкоджені авто у Києві. Фото: Ян Доброносов/"Телеграф"
Дим над Києвом після атаки.
Дим над Києвом після атаки. Фото: Ян Доброносов/"Телеграф"
У Шевченківському районі пошкоджено житловий будинок
У Шевченківському районі пошкоджено житловий будинок. Фото: Ян Доброносов/"Телеграф"
Атака з "АТБ"
Атака з "АТБ". Фото: Ян Доброносов "/Телеграф"
Атака з "АТБ"
Атака з "АТБ". Фото: Ян Доброносов "/Телеграф"

У ході атаки удари також були завдані по Лук’янівці. Там було пошкоджено станцію метро. Через пошкодження довелося тимчасово призупинити станцію. Потяги "зеленою" лінією проходять станцію "Лук’янівська" без зупинки.

Наслідки удару по "Лук’янівці"
Наслідки удару по "Лук’янівці". Фото: Ян Доброносов/"Телеграф"
Наслідки удару по "Лук’янівці"
Наслідки удару по "Лук’янівці". Фото: Ян Доброносов/"Телеграф"
Наслідки удару по "Лук’янівці"
Наслідки удару по "Лук’янівці". Фото: Ян Доброносов/"Телеграф"

Також ушкодження зафіксовано в інших районах міста. Внаслідок чергової російської атаки 1 людина загинула, ще 15 постраждали.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 18 липня двічі ворог двічі атакував пасажирський потяг Київ – Запоріжжя у Запорізькій області.

Теги:
#Київ #Пожежі #Наслідки #Ракетна атака #Фоторепортаж #Ян Доброносов