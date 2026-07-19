"Балістичний шквал": як виглядає Київ після масованої ракетної атаки (репортаж Яна Доброносова)

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах
У ніч проти 19 липня Київ пережив чергову ракетну атаку з боку Росії. Всього за 40 хв ворог запустив по місту близько 40 балістичних ракет типів "Іскандер-М", "Циркон" і С-400, що робить цю атаку рекордною за час повномасштабного вторгнення.
Кореспондент "Телеграфа"Ян Доброносов показав кадри, зроблені у столиці під час обстрілу та після. Внаслідок атаки у столиці зафіксовано руйнування житлового будинку, пошкодження інфраструктури, пожежі та десятки пошкоджених автомобілів.
Поки Росія запускала по місту балістику, багато киян ховалися від атаки в метро.
Наслідки атаки
У Шевченківському районі внаслідок падіння уламків спалахнула триповерхова прибудова до адміністративної будівлі. Також пошкоджено понад десять припаркованих автомобілів.
Сильно пошкоджено багатоповерховий житловий будинок.
У ході атаки удари також були завдані по Лук’янівці. Там було пошкоджено станцію метро. Через пошкодження довелося тимчасово призупинити станцію. Потяги "зеленою" лінією проходять станцію "Лук’янівська" без зупинки.
Також ушкодження зафіксовано в інших районах міста. Внаслідок чергової російської атаки 1 людина загинула, ще 15 постраждали.