Від 10 тисяч до... Скільки виплатили за рік мешканцям зруйнованого обстрілом будинку в Києві

Редакція отримала офіційні дані щодо фінансової підтримки

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Наближається річниця атаки по будинку на вулиці Василя Кучера, 2А у Святошинському районі Києва, де було повністю знищено десятки квартир. Як стало відомо, після цієї трагедії місто видало житлові сертифікати на мільйони гривень і постраждалі отримали декілька видів матеріальної допомоги.

"Телеграф" направив запити до Департаменту соціальної та ветеранської політики Київської міськради та Святошинської районної державної адміністрації, щоб детальніше з’ясувати, яку конкретно допомогу отримали мешканці будинку, яку компенсацію виплатили. Зокрема, ми поцікавилися про кількість сімей, що втратили житло, кількість виданих житлових сертифікатів, придбаних приміщень, загальну вартість компенсацій та розмір матеріальної допомоги постраждалим.

Скільки грошей виплатили киянам

Як повідомили "Телеграфу" у Департаменті в офіційній відповіді на запит, відповідно до міської цільової програми "Турбота. Назустріч киян" на 2025 – 2027 роки, киянам надали одноразову адресну матеріальну допомогу у розмірі 10 000 гривень. Департаментом здійснено виплату 162 особам на загальну суму 1 620 000,00 грн.

У Святошинській районній державній адміністрації повідомляють аналогічні дані. Департаментом соціальної та ветеранської політики виконавчого органу Київської міської ради надається допомога для осіб, житло яких пошкоджено у розмірі 10,0 тис. грн. Спеціалістами управління соціальної та ветеранської політики Святошинської районної у місті Києві державної адміністрації опрацьовано 162 заяви від мешканців будинку.

40 тисяч гривень — допомога тим, хто змушений був тимчасово відселитися. Ця виплата призначена мешканцям, яким довелося залишити житло через його пошкодження чи руйнування.

Офіційна відповідь Департаменту соціальної та ветеранської політики Київської міськради для "Телеграфа"

За даними Департаменту:

виплати отримали 49 осіб;

загальна сума — 1 млн 960 тис. грн.

Святошинська РДА також повідомила, що на цю адресу було опрацьовано 49 заяв від постраждалих мешканців.

Відповідь Святошинської районної державної адміністрації для "Телеграфа"

Щомісячна допомога по 20 тисяч гривень (терміном не більше 12 місяців) — ця підтримка надається киянам, які були змушені тимчасово відселитися.

За інформацією департаменту:

Департамент здійснює виплату 41 особі ;

; загальна сума допомоги складає 9 млн 840 тис. грн.

Виходить, що за рік кожен отримає по 240 тисяч гривень.

Виплати мешканцям зруйнованого будинку. Інфографіка: "Телеграф"/ШІ

Скільки квартир знищено

У Святошинській РДА повідомляють, що внаслідок ракетно-дронової атаки по житловому будинку на вул. Василя Кучера, 2-А повністю знищено 54 квартири.

В рамках реалізації програми "Відновлення" власникам знищеного житла надано 60 житлових сертифікатів на компенсацію за знищені об’єкти нерухомого майна.

Відповідь Святошинської районної державної адміністрації для "Телеграфа"

Загальна вартість придбаного житла та виданих житлових сертифікатів становить 117 123 667 гривень.

Скільки квартир знищено у будинку на вулиці Василя Кучера, 2А. Інфографіка: "Телеграф"

Історія атаки по дому у Києві

У ніч на 31 липня 2025 року Росія зробила удар по Києву, застосовуючи ракети та дрони. У тому числі, ворог бив крилатими ракетами "Іскандер-К".

Одним із найруйнівніших наслідків стало потрапляння до багатоповерхового житлового будинку по вул. Василя Кучера, 2А у Святошинському районі.

Зруйнований будинок на вулиці Василя Кучера, 2А. Фото: "Телеграф"

У будівлі було зруйновано під’їзд, рятувальники проводили пошуково-рятувальні роботи під завалами. Внаслідок цього загинула 31 особа, серед яких п’ятеро дітей. Молодшій загиблій дитині було лише два роки. Поранено 159 осіб, 16 із них – діти.

Зруйнований будинок на вулиці Василя Кучера, 2А. Фото: "Телеграф"

Зруйнований будинок на вулиці Василя Кучера, 2А. Фото: "Телеграф"

Зазначимо, що зовні частина приміщень збереглася. У зруйнованому під’їзді встановили металеві підпірні конструкції між поверхами, вікна забили плитами ДСП. Але в той же час нові віконні рами, наприклад, поки не встановлюють відновлювальні роботи не проводять.

Зруйнований будинок на вулиці Василя Кучера, 2А. Фото: "Телеграф"

Навпроти пошкодженого під’їзду мешканці облаштували імпровізований меморіал на згадку про загиблих сусідів. На ньому вказані номери квартир, де під час атаки загинули люди, деякі сім’ї загинули повністю.

Меморіал біля зруйнованого будинку на вулиці Василя Кучера, 2А. Фото: "Телеграф"

Меморіал біля зруйнованого будинку на вулиці Василя Кучера, 2А. Фото: "Телеграф"

Меморіал біля зруйнованого будинку на вулиці Василя Кучера, 2А. Фото: "Телеграф"

Меморіал біля зруйнованого будинку на вулиці Василя Кучера, 2А. Фото: "Телеграф"

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в ніч проти 6 липня Росія масовано атакувала Київ крилатими і балістичними ракетами, а також безпілотниками. Є влучення в житлові будинки, які загинули та постраждали.