"Баллистический шквал": как выглядит Киев после массированной ракетной атаки (репортаж Яна Доброносова)

Жители города провели непростую ночь в укрытиях

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В ночь на 19 июля Киев пережил очередную ракетную атаку со стороны России. Всего за 40 мин враг запустил по городу порядка 40 баллистических ракет типов "Искандер-М", "Циркон" и С-400, что делает эту атаку рекордной за время время полномасштабного вторжения.

Корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов показал кадры, сделанные в столице во время обстрела и после. В результате атаки в столице зафиксированы разрушение жилого дома, повреждение инфраструктуры, пожары и десятки поврежденных автомобилей.

Пока Россия запускала по городу баллистику, многие киевляне прятались от атаки в метро.

Киевляне провели ночь в метро. Фото: Ян Доброносов / "Телеграф"

Киевляне провели ночь в метро. Фото: Ян Доброносов / "Телеграф"

Киевляне провели ночь в метро. Фото: Ян Доброносов / "Телеграф"

Киевляне провели ночь в метро. Фото: Ян Доброносов / "Телеграф"

Киевляне провели ночь в метро. Фото: Ян Доброносов / "Телеграф"

Киевляне провели ночь в метро. Фото: Ян Доброносов / "Телеграф"

Последствия атаки

В Шевченковском районе в результате падения обломков загорелась трехэтажная пристройка к административному зданию. Также повреждены более десяти припаркованных автомобилей.

Сильно поврежден многоэтажный жилой дом.

В Шевченковском районе поврежден жилой дом. Фото: Ян Доброносов / "Телеграф"

В Шевченковском районе поврежден жилой дом. Фото: Ян Доброносов / "Телеграф"

В Шевченковском районе поврежден жилой дом. Фото: Ян Доброносов / "Телеграф"

Поврежденные авто в Киеве. Фото: Ян Доброносов / "Телеграф"

В Шевченковском районе поврежден жилой дом. Фото: Ян Доброносов / "Телеграф"

В Шевченковском районе поврежден жилой дом. Фото: Ян Доброносов / "Телеграф"

Поврежденные авто в Киеве. Фото: Ян Доброносов / "Телеграф"

В Шевченковском районе поврежден жилой дом. Фото: Ян Доброносов / "Телеграф"

На месте работают все соответствующие службы. Фото: Ян Доброносов / "Телеграф"

В Шевченковском районе поврежден жилой дом. Фото: Ян Доброносов / "Телеграф"

Поврежденные авто в Киеве. Фото: Ян Доброносов / "Телеграф"

Дым над Киевом после атаки. Фото: Ян Доброносов / "Телеграф"

В Шевченковском районе поврежден жилой дом. Фото: Ян Доброносов / "Телеграф"

Атака по "АТБ". Фото: Ян Доброносов "/ Телеграф"

Атака по "АТБ". Фото: Ян Доброносов "/ Телеграф"

В ходе атаки удары также были нанесены по Лукьяновке. Там была повреждена станция метро. Из-за повреждений пришлось временно приостановить работу станции. Поезда на "зеленой" линии проходят станцию "Лукьяновская" без остановки.

Последствия удара по "Лукьяновке". Фото: Ян Доброносов / "Телеграф"

Последствия удара по "Лукьяновке". Фото: Ян Доброносов / "Телеграф"

Последствия удара по "Лукьяновке". Фото: Ян Доброносов / "Телеграф"

Также повреждения зафиксированы в других районах города. В результате очередной российской атаки 1 человек погиб, еще 13 пострадали.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 18 июля дважды враг дважды атаковал пассажирский поезд Киев – Запорожье в Запорожской области.