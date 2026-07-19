"Баллистический шквал": как выглядит Киев после массированной ракетной атаки (репортаж Яна Доброносова)

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В ночь на 19 июля Киев пережил очередную ракетную атаку со стороны России. Всего за 40 мин враг запустил по городу порядка 40 баллистических ракет типов "Искандер-М", "Циркон" и С-400, что делает эту атаку рекордной за время время полномасштабного вторжения.
Корреспондент "Телеграфа"Ян Доброносов показал кадры, сделанные в столице во время обстрела и после. В результате атаки в столице зафиксированы разрушение жилого дома, повреждение инфраструктуры, пожары и десятки поврежденных автомобилей.
Пока Россия запускала по городу баллистику, многие киевляне прятались от атаки в метро.
Последствия атаки
В Шевченковском районе в результате падения обломков загорелась трехэтажная пристройка к административному зданию. Также повреждены более десяти припаркованных автомобилей.
Сильно поврежден многоэтажный жилой дом.
В ходе атаки удары также были нанесены по Лукьяновке. Там была повреждена станция метро. Из-за повреждений пришлось временно приостановить работу станции. Поезда на "зеленой" линии проходят станцию "Лукьяновская" без остановки.
Также повреждения зафиксированы в других районах города. В результате очередной российской атаки 1 человек погиб, еще 13 пострадали.