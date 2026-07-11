Скляне місиво, величезна вирва та пожежі по місту. Як виглядає Київ після атаки (репортаж Яна Доброносова)
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Постраждало 10 людей
Дарницький район Києва постраждав від російської атаки балістичними ракетами в ніч на суботу, 11 липня. Після влучання в проїжджу частину сталося загоряння електрощитової регулювання світлофорів.
На місці побував кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов, який показав наслідки чергової ворожої атаки. Посеред дороги — велика вирва, пошкоджено зоомагазин, аптеку та інші будівлі.
У прилеглих житлових будинках вибито вікна, пожежу вже ліквідовано, повідомили в ДСНС. Вже зранку люди прибирають уламки та скло, тривають роботи з ліквідації наслідків ворожого удару.
Загалом від обстрілу в ніч на суботу є наслідки у чотирьох районах столиці. Окрім Дарницького зачепило також Дніпровський (пожежа на території нежитлової забудови), Святошинський (влучання в нежитлову будівлю) та Соломʼянський район, де виникла пожежа в триповерховій офісній будівлі. За даними ДСНС, постраждало десятеро людей, серед яких дитина.
Як повідомляв "Телеграф", 8 липня Київ атакували російські реактивні дрони. Загинула людина, ще вісім постраждали. Дрони впали поруч із газорозподільною станцією та ринком в Деснянському районі столиці. На місці подій побував кореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов.