Скляне місиво, величезна вирва та пожежі по місту. Як виглядає Київ після атаки (репортаж Яна Доброносова)

Постраждало 10 людей

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Дарницький район Києва постраждав від російської атаки балістичними ракетами в ніч на суботу, 11 липня. Після влучання в проїжджу частину сталося загоряння електрощитової регулювання світлофорів.

На місці побував кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов, який показав наслідки чергової ворожої атаки. Посеред дороги — велика вирва, пошкоджено зоомагазин, аптеку та інші будівлі.

Ворог вдарив просто посеред міста. Фото: Ян Доброносов

У дорожному покритті утворилася величезна вирва. Фото: Ян Доброносов

На місці працюють комунальники. Фото: Ян Доброносов

Люди швидко взялися за прибирання. Фото: Ян Доброносов

Пошкоджено зоомагазин. Фото: Ян Доброносов

Горіла електрощитова світлофора. Фото: Ян Доброносов

Вибито багато скління. Фото: Ян Доброносов

Місце атаки всипано битим склом. Фото: Ян Доброносов

Повилітало багато вікон. Фото: Ян Доброносов

У прилеглих житлових будинках вибито вікна, пожежу вже ліквідовано, повідомили в ДСНС. Вже зранку люди прибирають уламки та скло, тривають роботи з ліквідації наслідків ворожого удару.

Загалом від обстрілу в ніч на суботу є наслідки у чотирьох районах столиці. Окрім Дарницького зачепило також Дніпровський (пожежа на території нежитлової забудови), Святошинський (влучання в нежитлову будівлю) та Соломʼянський район, де виникла пожежа в триповерховій офісній будівлі. За даними ДСНС, постраждало десятеро людей, серед яких дитина.

Як повідомляв "Телеграф", 8 липня Київ атакували російські реактивні дрони. Загинула людина, ще вісім постраждали. Дрони впали поруч із газорозподільною станцією та ринком в Деснянському районі столиці. На місці подій побував кореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов.