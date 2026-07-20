Не робіть цього зі взуттям перед ремонтом: швець назвав популярну помилку

Інколи перед ремонтом фахівцям доводиться вимочувати його

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Швець з багаторічним досвідом Микола Фокін з Полтави розповів, як підготувати взуття до ремонту. Багато хто вважає, що достатньо просто побризкати його зсередини дезодорантом, щоб замаскувати неприємний запах, але це — хибна думка.

Детально про те, як правильно вибирати літнє взуття та чому його треба купувати під вечір, читайте у матеріалі "Телеграфа": Брендове взуття за $200 часто гірше за дешевше: несподівані зізнання шевця

Як відомо, шевці просять приносити взуття у ремонт чистим. Більшість клієнтів вважають, що це стосується зовнішньої частини пари.

"Одна справа — почистити взуття зовні, а інша — прибрати запах зсередини. Іноді, перш ніж братися за ремонт, доводиться вимочувати взуття у воді й висушувати", — розповів фахівець.

Микола Фокін за роботою

Микола Фокін розвіює думку, нібито спреї від неприємного запаху розв'язують проблему. Таке маскування робить лише гірше, каже він.

"Якщо просто запшикати дезодорантом, це лише посилить неприємний запах. Догляд за ногами важливий", — наголосив швець.

Нагадаємо, швець також розповів, що краще — купити одну пару дорогого та якісного взуття, якого вистачить на кілька сезонів, або пару дешевого на один сезон. За його словами, вища ціна не гарантує якість.