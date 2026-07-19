Не ремонтуйте взуття "про всяк випадок": майстер пояснив, коли це дійсно потрібно
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Потертий задник — не причина бігти до шевця
Багато людей намагаються відремонтувати взуття ще до того, як проблема стане серйозною, сподіваючись таким чином продовжити термін його служби. Однак, як запевняють фахівці, профілактичний ремонт не завжди виправданий і нерідко призводить лише до зайвих витрат.
"Телеграфу" розповів про це постійний консультант — полтавський швець з багаторічним досвідом Микола Фокін у матеріалі: "Брендове взуття за $200 часто гірше за дешевше: несподівані зізнання шевця".
"Іноді клієнти мене просять зробити щось наперед з метою профілактики. Але я раджу наперед нічого не робити. Звісно, можна відремонтувати все, що гіпотетично колись порветься, але не факт, що не порветься там, де не чекаємо. Тобто ремонт треба робити в міру потреби", — пояснює майстер.
Він додає, що про подібні нюанси догляду за взуттям регулярно розповідає на своєму Telegram-каналі. Як приклад Фокін наводить ситуацію із задником. Якщо тканина всередині лише трохи витерлася, це може виглядати не надто естетично, але не впливає на комфорт під час ходьби. У такому випадку поспішати до майстерні не варто.
Натомість ремонт стає необхідним тоді, коли зношення вже створює реальну проблему. "Інша справа — якщо там з'явилась дірка, й вона почала натирати п'ятку", — зазначає швець. Саме такі зміни є сигналом, що взуття дійсно потребує втручання майстра. Також Фокін розповів, що робити з тріснутою підошвою.