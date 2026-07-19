Не ремонтуйте взуття "про всяк випадок": майстер пояснив, коли це дійсно потрібно

Потертий задник — не причина бігти до шевця

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Багато людей намагаються відремонтувати взуття ще до того, як проблема стане серйозною, сподіваючись таким чином продовжити термін його служби. Однак, як запевняють фахівці, профілактичний ремонт не завжди виправданий і нерідко призводить лише до зайвих витрат.

"Телеграфу" розповів про це постійний консультант — полтавський швець з багаторічним досвідом Микола Фокін у матеріалі: "Брендове взуття за $200 часто гірше за дешевше: несподівані зізнання шевця".

"Іноді клієнти мене просять зробити щось наперед з метою профілактики. Але я раджу наперед нічого не робити. Звісно, можна відремонтувати все, що гіпотетично колись порветься, але не факт, що не порветься там, де не чекаємо. Тобто ремонт треба робити в міру потреби", — пояснює майстер.

Ремонтувати взуття треба вчасно, каже Микола Фокін

Він додає, що про подібні нюанси догляду за взуттям регулярно розповідає на своєму Telegram-каналі. Як приклад Фокін наводить ситуацію із задником. Якщо тканина всередині лише трохи витерлася, це може виглядати не надто естетично, але не впливає на комфорт під час ходьби. У такому випадку поспішати до майстерні не варто.

Натомість ремонт стає необхідним тоді, коли зношення вже створює реальну проблему. "Інша справа — якщо там з'явилась дірка, й вона почала натирати п'ятку", — зазначає швець. Саме такі зміни є сигналом, що взуття дійсно потребує втручання майстра. Також Фокін розповів, що робити з тріснутою підошвою.