Не делайте этого с обувью перед ремонтом: сапожник назвал популярную ошибку

Иногда перед ремонтом специалистам приходится ее вымачивать

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Сапожник с многолетним опытом Николай Фокин из Полтавы рассказал, как подготовить обувь к ремонту. Многие считают, что достаточно просто побрызгать ее изнутри дезодорантом, чтобы замаскировать неприятный запах, но это — заблуждение.

Подробно о том, как правильно выбирать летнюю обувь и почему ее нужно покупать под вечер, читайте в материале "Телеграфа": Брендовая обувь за $200 часто хуже дешевле: неожиданные признания сапожника

Как известно, сапожники просят приносить обувь в ремонт чистой. Большинство клиентов считают, что это касается внешней части пары.

"Одно дело — почистить обувь снаружи, а другое — убрать запах изнутри. Иногда, прежде чем браться за ремонт, приходится вымачивать обувь в воде и высушивать", — рассказал специалист.

Николай Фокин за работой

Николай Фокин развеивает мнение, будто спреи от неприятного запаха решают проблему. Такая маскировка делает только хуже, говорит он.

"Если просто запшикать дезодорантом, это лишь усилит неприятный запах. Уход за ногами важен", — подчеркнул сапожник.

Напомним, сапожник также рассказал, что лучше — купить одну пару дорогой и качественной обуви, которой хватит на несколько сезонов, или пару дешевой на один сезон. По его словам, более высокая цена не гарантирует качество.