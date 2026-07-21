Чи можна надовго лишати речі у камерах схову "АТБ"? Співробітник здивував зізнанням

Комірки відкривають раз на добу

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Деякі покупці "АТБ" використовують комірки супермаркету як камеру схову — залишають свої речі та йдуть у своїх справах. Співробітник мережі розповів "Телеграфу", чи заборонене це.

За словами нашого співрозмовника, за інструкцією всі камери в "АТБ" обов'язково перевіряють раз на добу. Якщо є закриті, їх відкривають, а речі, які в них — вилучають.

Їх описують та зберігають протягом місяця. Якщо ніхто не звернувся по речі, їх утилізують.

Водночас охорона не може проконтролювати кожного покупця — чи не залишив він речі у камері та не вийшов з супермаркету. Якщо це помітять, — зроблять зауваження.

Однак на практиці люди нерідко залишають речі в камерах на довший час. Їх ніхто не викидає протягом дня. Прямих вказівок, що охорона має забороняти це, каже співробітник "АТБ", немає.

"В цілому люди спокійно залишають речі і йдуть робити свої справи, щоб з торбами не тягатися. Або навіть роблять покупку у нас, а потім йдуть свої справи робити, пізніше приходять забирати, в цьому немає проблем", — каже наш співрозмовник.

Що робити, якщо загубили ключі від комірки в "АТБ". Інфографіка: "Телеграф"/ШІ

Він додав, що інколи люди просять співробітників залишити речі на довший час. В цьому випадку, їх просять залишити ключ від комірки охороні — раптом, з якихось причин людина не зможе прийти за ними вчасно. Щоб комірка, якою мають користуватися всі покупці, не була зайнята даремно.

"Я лишав собі ключ, вони приходили. Я їм віддавав ключ, вони забирали. У мене так було", — додав робітник "АТБ".

Раніше "Телеграф" розповідав, що робити, якщо загубив ключі від комірки з речами у "АТБ". Чи потрібно платити штраф.