Рус

Чи можна надовго лишати речі у камерах схову "АТБ"? Співробітник здивував зізнанням

Автор
Олена Руденко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Дехто використовує супермаркет як безкоштовну камеру схову
Дехто використовує супермаркет як безкоштовну камеру схову. Фото Колаж "Телеграф"

Комірки відкривають раз на добу

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Google

Деякі покупці "АТБ" використовують комірки супермаркету як камеру схову — залишають свої речі та йдуть у своїх справах. Співробітник мережі розповів "Телеграфу", чи заборонене це.

За словами нашого співрозмовника, за інструкцією всі камери в "АТБ" обов'язково перевіряють раз на добу. Якщо є закриті, їх відкривають, а речі, які в них — вилучають.

Їх описують та зберігають протягом місяця. Якщо ніхто не звернувся по речі, їх утилізують.

Водночас охорона не може проконтролювати кожного покупця — чи не залишив він речі у камері та не вийшов з супермаркету. Якщо це помітять, — зроблять зауваження.

Однак на практиці люди нерідко залишають речі в камерах на довший час. Їх ніхто не викидає протягом дня. Прямих вказівок, що охорона має забороняти це, каже співробітник "АТБ", немає.

"В цілому люди спокійно залишають речі і йдуть робити свої справи, щоб з торбами не тягатися. Або навіть роблять покупку у нас, а потім йдуть свої справи робити, пізніше приходять забирати, в цьому немає проблем", — каже наш співрозмовник.

Що робити, якщо загубили ключі від комірки в АТБ, інфографіка
Що робити, якщо загубили ключі від комірки в "АТБ". Інфографіка: "Телеграф"/ШІ

Він додав, що інколи люди просять співробітників залишити речі на довший час. В цьому випадку, їх просять залишити ключ від комірки охороні — раптом, з якихось причин людина не зможе прийти за ними вчасно. Щоб комірка, якою мають користуватися всі покупці, не була зайнята даремно.

"Я лишав собі ключ, вони приходили. Я їм віддавав ключ, вони забирали. У мене так було", — додав робітник "АТБ".

Раніше "Телеграф" розповідав, що робити, якщо загубив ключі від комірки з речами у "АТБ". Чи потрібно платити штраф.

Теги:
#Речі #Супермаркет #Магазин #АТБ