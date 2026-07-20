В "АТБ" не вистачило 5 гривень? Чи можна занести гроші пізніше

Робітник магазину розповів про правила на цей випадок

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В "АТБ" не можна занести гроші пізніше, якщо вам не вистачило на покупку. Навіть якщо йдеться всього про 5 гривень, а ви ходите в цей супермаркет щодня й вас там добре знають.

Як пояснив "Телеграфу" співробітник "АТБ", сума в касі завжди має чітко відповідати загальній вартості проданого товару. Річ не в довірі чи недовірі покупцям, просто у будь-який момент може прийти податкова для перерахування каси.

Що в "АТБ" можна отримати безкоштовно

Хоча в цьому випадку правила супермаркету жорсткі, в цілому мережа лояльна до своїх клієнтів. Наприклад, можна безкоштовно отримати лід для напоїв. В інших супермаркетах його продають.

Крім того, в "АТБ" можна без грошей отримати питну воду. Як це зробити, розповів співробітник мережі.

Також в "АТБ" є можливість, про яку знають не всі. У магазинах мережі покупці можуть скористатися вбиральнею. Для цього потрібно звернутись із проханням до персоналу.

Раніше "Телеграф" писав про способи зекономити на покупках в "АТБ". Існує щонайменше шість способів витрачати менше. Їх можна використовувати окремо чи в комплексі.