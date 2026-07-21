Можно ли надолго оставлять вещи в камерах хранения АТБ? Сотрудник удивил признанием

Ячейки открывают раз в сутки

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Некоторые покупатели "АТБ" используют ячейки супермаркета в качестве камеры хранения — оставляют свои вещи и идут по своим делам. Сотрудник сети рассказал "Телеграфу", запрещено ли это.

По словам нашего собеседника, по инструкции, все камеры в "АТБ" обязательно проверяют раз в сутки. Если есть закрытые, их открывают, а вещи, которые в них — изымают.

Их описывают и хранят в течение месяца. Если никто не обратился за вещами, их утилизируют.

В то же время, охрана не может проконтролировать каждого покупателя — не оставил ли он вещи в камере и не вышел ли из супермаркета. Если это заметят, сделают замечание.

Однако на практике люди нередко оставляют вещи в камерах на более длительное время. Их никто не выбрасывает в течение дня. Прямых указаний, что охрана должна это запрещать, говорит сотрудник "АТБ", нет.

"В целом люди спокойно оставляют вещи и идут делать свои дела, чтобы с сумками не таскаться. Или даже делают покупку у нас, а потом идут свои дела делать, позже приходят забирать, в этом нет проблем", – говорит наш собеседник.

Что делать, если потеряли ключи от ячейки в "АТБ". Инфографика: "Телеграф"/ИИ

Он добавил, что иногда люди просят сотрудников оставить вещи на более долгое время. В этом случае их просят оставить ключ от ячейки охране — вдруг по каким-то причинам человек не сможет прийти за ними вовремя. Чтобы ячейка, которой должны пользоваться все покупатели, не была занята зря.

"Я оставлял себе ключ, они приходили. Я им отдавал ключ, они забирали. У меня так было", — добавил работник "АТБ".

Ранее "Телеграф" рассказывал, что делать, если потерял ключи от ячейки с вещами в "АТБ". Нужно ли платить штраф.