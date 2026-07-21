Українців попередили про критичні 6–8 днів узимку: за якої температури почнуться відключення

В "Укренерго" назвали головний ризик для енергосистеми

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Наступна зима може стати складною для української енергосистеми через наслідки російських атак з енергетичної інфраструктури. Критична ситуація може виникнути при тривалих морозах від -10 градусів.

Про це "Телеграфу" повідомили в "Укренерго" у відповідь на відповідний запит. У компанії кажуть, що ця ситуація дає привід робити несприятливий прогноз.

"Адже навіть незважаючи на відновлення частини генеруючих потужностей, вони залишаються вразливими до масованих російських ракетно-дронових атак, у тому числі із застосуванням балістичного озброєння", — йдеться у відповіді.

Наразі, як зазначається, йде відновлення пошкоджених енергооб’єктів, а також будівництво проектів розподіленої генерації. Але водночас в "Укренерго" пояснюють, що нинішніх обсягів поки що недостатньо для повної компенсації втраченої потужності великих електростанцій.

Особливо критична ситуація може бути в період морозів від -10 градусів. Усього за 6-8 діб будівлі втрачають тепло, а масове використання обігрівачів суттєво збільшує і таке високе навантаження на енергосистему в зимовий період.

Відповідь "Укренерго" для "Телеграфа"

Відповідь "Укренерго" для "Телеграфа"

Раніше "Телеграф" розповідав, які типи будинків замерзнуть першими під час можливих блекаутів, скільки часу різні споруди протримаються без опалення і чому товщина стін – далеко не єдиний фактор виживання холодної зими.

Час промерзання різних типів будинків

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що українцям озвучили найпесимістичніший сценарій на зиму через відключення світла.