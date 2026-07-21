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Українців попередили про критичні 6–8 днів узимку: за якої температури почнуться відключення

Автор
Анастасія Мокрик ,
Дата публікації
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Автор
Тривале зниження температури підвищує ризики Новина оновлена 21 липня 2026, 16:19
Тривале зниження температури підвищує ризики. Фото Колаж "Телеграфу"

В "Укренерго" назвали головний ризик для енергосистеми

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Наступна зима може стати складною для української енергосистеми через наслідки російських атак з енергетичної інфраструктури. Критична ситуація може виникнути при тривалих морозах від -10 градусів.

Про це "Телеграфу" повідомили в "Укренерго" у відповідь на відповідний запит. У компанії кажуть, що ця ситуація дає привід робити несприятливий прогноз.

"Адже навіть незважаючи на відновлення частини генеруючих потужностей, вони залишаються вразливими до масованих російських ракетно-дронових атак, у тому числі із застосуванням балістичного озброєння", — йдеться у відповіді.

Наразі, як зазначається, йде відновлення пошкоджених енергооб’єктів, а також будівництво проектів розподіленої генерації. Але водночас в "Укренерго" пояснюють, що нинішніх обсягів поки що недостатньо для повної компенсації втраченої потужності великих електростанцій.

Особливо критична ситуація може бути в період морозів від -10 градусів. Усього за 6-8 діб будівлі втрачають тепло, а масове використання обігрівачів суттєво збільшує і таке високе навантаження на енергосистему в зимовий період.

Відповідь "Укренерго" для "Телеграфа"
Відповідь "Укренерго" для "Телеграфа"
Відповідь "Укренерго" для "Телеграфа"
Відповідь "Укренерго" для "Телеграфа"

Раніше "Телеграф" розповідав, які типи будинків замерзнуть першими під час можливих блекаутів, скільки часу різні споруди протримаються без опалення і чому товщина стін – далеко не єдиний фактор виживання холодної зими.

Час промерзання різних типів будинків
Час промерзання різних типів будинків

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що українцям озвучили найпесимістичніший сценарій на зиму через відключення світла.

Теги:
#Прогноз #Зима #Укренерго #Морози #Відключення світла