Мини-ТЭЦ не перекроют потери? В "Укрэнерго" честно ответили о готовности к зиме

Распределенная генерация укрепляет систему, но есть нюанс.

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Несмотря на активное строительство объектов возобновляемой энергетики и установку мини-ТЭЦ, их нынешних мощностей пока недостаточно для полной замены крупных электростанций, разрушенных российскими атаками.

Об этом свидетельствует ответ НЭК "Укрэнерго" на информационный запрос "Телеграфа". В энергокомпании напомнили, что украинская энергосистема продолжает работать в условиях постоянной опасности новых ударов по энергетической инфраструктуре.

"Даже несмотря на восстановление части генерирующих мощностей, они по-прежнему уязвимы для массированных российских ракетно-дроновых атак, в частности с применением баллистического вооружения. В настоящее время продолжается восстановление поврежденных энергообъектов. Активно реализуются проекты по строительству распределенной генерации. Однако их нынешних объемов пока недостаточно для полной компенсации утраченной мощности крупных электростанций", — отметили в "Укрэнерго".

Отвечи Укрэнерго по запросу "Телеграфа"

Зачем нужна распределенная генерация и как это выглядит в жизни

После масштабных разрушений тепловой и гидроэнергетики одним из ключевых направлений усиления энергосистемы стала распределенная генерация. Это, по сути, производство электроэнергии небольшими станциями (до 20 МВт) непосредственно у мест ее потребления, например, на крышах заводов или возле торговых центров. В отличие от классических больших электростанций здесь нет передачи энергии через тысячи километров. Объекты распределенной генерации питают локальных потребителей. Если возникает избыток, он может направляться в общую сеть. Это могут быть как возобновляемые источники энергии, так и когенерационные установки.

Когенерационные установки или мини-ТЭЦ одновременно производят электроэнергию и тепло. Такие объекты имеют значительно меньшую мощность, чем крупные ТЭС или ГЭС, однако они размещаются в разных регионах и менее зависимы от работы отдельных крупных энергетических узлов.

Принцип работы: когенерационная установка сжигает топливо, производя электроэнергию, а обычно теряемое тепло дополнительно собирает и использует для отопления или других нужд. Благодаря этому из одного источника топлива одновременно получают и электричество, и тепловую энергию.

Когенерационная установка в Киевской области/ Фото: Facebook Руслана Кравченко

Подобные современные установки планировали установить на всех объектах критической инфраструктуры Украины. В начале 2026 года в Украине уже работали около 250 таких мини-ТЭЦ. В то же время еще около 200 установок, которые были закуплены или переданы международными партнерами, не использовались из-за нехватки средств на подключение и монтаж. Правительство заявило, что для решения этой проблемы было выделено финансирование из резервного фонда и упрощены процедуры ввода оборудования в эксплуатацию.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что зима в Киеве может быть сложной – примерно четверть домов может остаться без отопления. Такой сценарий возможен при определенных условиях.