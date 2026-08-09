Украинская баллистика, ПВО и планы Путина: главные заявления Зеленского из нового интервью

Глава государства поделился оценками актуальной ситуации

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Президент Украины Владимир Зеленский сделал несколько важных заявлений. Он рассказал о результатах 40-дневной операции против России, сроках производства ракет Patriot в Украине и т.д.

"Телеграф" собрал основные заявления главы государства из интервью телемарафону "Єдині новини". Разговор состоялся после встречи Зеленского с президентом Сербии Александром Вучичем в Сербии.

Россияне стянули под Москву три круга ПВО

Россияне окружили Москву системами ПВО из разных частей РФ. Они создали вокруг своей столицы три круга защиты.

"Но сколько бы у тебя ни было ПВО, в любом случае ПВО разряжается и все равно мы будем находить технологии, чтобы им соответствовать, чтобы они это чувствовали", – добавил президент.

О результатах 40-дневной операции против РФ

Президент удовлетворен результатами 40-дневной операции влияния на Россию. Он не советует россиянам продолжать удары по украинской логистике.

"После того, как они (россияне – ред.) начали бить по нашей логистике, мы нашли другую логистическую операцию и им ответили. Там впечатляющие потери – триллион рублей… Это была очень успешная операция украинских сил… Я доволен, безусловно. Логистические наши ответы – мы понимаем, сколько они потеряли, у них большие проблемы… Я бы не советовал России продолжать бить украинскую логистику, потому что мы четко изучили, что такое логистика России", — сказал Зеленский.

Владимир Зеленский. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Россия хочет привлечь на войну 50 тысяч солдат из КНДР

Россия планирует привлечь от 30 до 50 тысяч солдат из КНДР, которые будут изучать опыт войны с Украиной. Это может стать угрозой азиатским государствам и обострить ситуацию в Тихом океане.

На фоне этого Зеленский призвал Южную Корею предоставить Украине системы противовоздушной обороны. Украина в свою очередь готова сотрудничать с этой страной в направлении дроновых технологий. Президент отметил, что Конституция Южной Кореи имеет ограничения по такому военному сотрудничеству, однако дипломаты обеих стран уже обсуждают возможные варианты.

Когда Украина начнет производство ракет к Patriot

Прежде всего, это зависит от того, какую часть технологического цикла удастся локализовать непосредственно в Украине. Обычно США не передают одному государству производство ракеты "от начала до конца", изготовление компонентов распределяют между разными странами.

Украина хочет получить максимальное количество производственных элементов, чтобы "не зависеть от сложной цепи поставок через несколько европейских государств" и сократить бюрократические звенья.

"Что касается производства в Украине, срок будет зависеть в большинстве от партнерства. Что нам дадут?" – подчеркнул он.

Украинскую баллистическую ракету могут применить уже осенью

По словам президента, боевое применение украинской баллистической ракеты может состояться осенью этого года. Однако о массовом применении пока речь не идет.

"О массовом применении я не могу сказать, потому что есть вещи, которые зависят не от Украины. Это как баллистика у русских — там есть элементы из других стран. Так и наша баллистика — там мало, но там кое-что есть от других стран. Я верю, что будет положительное применение и будет результат. Но когда мы говорим о массовом применении, мы должны знать, что должны быть поставки большого количества таких элементов и от других стран", — отметил Зеленский.

Если Путин снова вторгнется, США будут воевать за Украину

После войны Украина будет иметь сильные гарантии безопасности от США. Если Россия снова нападет, Америка будет воевать за Украину.

"Гарантии США, наши договоренности, это очень сильные гарантии. В чем их содержание? Гарантии Соединенных Штатов Америки будет иметь Украина после окончания войны. И это очень важный момент. А какие это гарантии? Мы проговаривали детали и т.д. Но если Путин продолжит агрессию, Америка вступится воевать за нас, будет делать то же, что сейчас на Ближнем Востоке", — сказал Зеленский.

О планах Путина

Президент заявил, что Россия может усилить ракетные обстрелы и кибердавление на Украину. Кроме того, глава РФ Владимир Путин рассматривает возможность массовой мобилизации без ее официального оглашения.

Зеленский добавил, что для Путина одной из ключевых задач остается захват Донбасса, поскольку это могло бы быть представлено внутри России как исход войны. Однако Украина не намерена добровольно покидать свои территории.

Ранее "Телеграф" рассказывал о результатах встречи Зеленского с Александром Вучичем. Лидеры обсудили развитие экономического сотрудничества, евроинтеграцию и вопросы безопасности.