Старий паспорт влетить у копієчку: кому доведеться заплатити понад 1600 гривень

Безкоштовно оформлюється лише перша ID-картка у 14 років

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Паспорт-книжечка залишається чинним і вимоги змінити його на ID-картку в Україні не існує. Однак в деяких випадках документ старого зразка доведеться замінити та витратити на це чималеньку суму.

Зокрема, ID-картка видається у всіх випадках, коли необхідна заміна паспорта зразка 1994 року (паспорт-книжка), нагадали у Державній міграційній службі України. Йдеться про втрату, крадіжку, псування, зміну прізвища або інших даних власника документа.

Крім того, замінити старий паспорт на картку доведеться, якщо власник не вклеїв вчасно нове фото. Це треба зробити протягом одного місяця після досягнення 25 або 45 років. Якщо звернетеся для заміни фото пізніше — доведеться отримувати ID-картку.

Скільки коштує отримання ID-картки

При першому отриманні документа після досягнення 14 років оформлення ID-картки — безкоштовно

Вартість оформлення ID-картки протягом 20 робочих днів — 618 гривень

Термінове оформлення протягом семи робочих днів — 988 гривень

Термін дії та вартість ID-картки. Інфографіка: "Телеграф"/ШІ

Проте потрібно також сплатити за сервісні послуги державного підприємства. Це близько 650 гривень. Тому за термінове оформлення ID-картки доведеться сплатити близько 1640 гривень.

Раніше "Телеграф" розповідав, що при оплаті карткою можуть вимагати паспорт. Коли варто мати при собі документ.