Турция предупредила, что Путин может применить ядерное оружие. Насколько реальна опасность

Российское общество поддерживает применение ядерки

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Глава МИД Турции Хакан Фидан считает, что если Россия будет истощена на фронте и в тылу, она может применить ядерное оружие. По его словам, он обсуждал эту тему, как с российской, так и с западной сторонами.

Об этом Фидан сказал в ходе эфира на Anadolu. Он не сказал прямо о ядерном оружии, но намекнул на него.

"Когда война на истощение на фронте превращается в истощение в тылу, вопрос уже не в том, проиграть войну или нет, а в том, продолжите ли вы существовать как нация. Вы используете последнее средство, которое у вас есть", — сказал он.

Главный дипломат Турции отметил, что если разрушения достигнут критического уровня, то Россия может прибегнуть к "последнему средству" (намек на ядерное оружие). Российское общество уже требует чего-то подобного, добавил он.

"Во время моего визита в Россию казалось, что этот вопрос может быть поднят, поскольку речь шла о том, что общественность требует чего-то подобного. Мы говорили об этом западным партнерам, и они тоже это знают. Это опасная ситуация. Все, что, как люди говорят, не произойдет, в результате происходит", — сказал глава МИД Турции.

Какими бывают ядерные взрывы. Инфографика: kalushcity.gov.ua

Готова ли Россия ударить по Украине ядерным оружием

"Телеграф" попросил искусственный интеллект ChatGPT оценить реальную опасность, что РФ использует против Украины ядерное оружие. По мнению ИИ, теоретически это реально, он оценил уровень опасности как низкий, но не нулевой.

Ядерная доктрина России допускает применение ядерного оружия при наличии критической угрозы существованию государства. В то же время, военное истощение или потеря отдельных территорий автоматически не означает перехода к ядерному сценарию.

По оценке ИИ наиболее опасной с точки зрения применения Россией ядерного оружия была бы комбинация трех факторов:

военное поражение

серьезная внутренняя дестабилизация

уверенность руководства РФ, что под угрозой само существование режима или государства

Как писал "Телеграф", экс-министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал три причины, почему глава России Владимир Путин не использует ядерное оружие. На это влияет устойчивость Украины, а также позиции Китая и США.