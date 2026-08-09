В Україні може з'явитися додаток для пошуку "кохання" у потягах та не лише

Ідея полягає в тому, щоб люди могли легко знаходити одне одного

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В Україні пропонують створити державний цифровий сервіс знайомств. Він має допомогти українцям знаходити один одного після випадкових зустрічей у транспорті, потягах, кіно чи на вулицях.

Петицію з таким закликом опублікував на сайті Кабміну Роман Черваньов, який сам перебуває у пошуках пари. За його словами, в умовах демографічної кризи пошук партнера займає в українців від 2 до 7 років. При цьому є проблема пошуку людини після випадкової зустрічі (транспорт, вулиця, потяг тощо), коли люди не обмінялися контактами: "Сподабалась/сподобався і десь зникла/зник в тисячах людей."

Автор петиції запропонував функціонал, який міг би стати основою майбутнього сервісу. На його думку, над його створенням мали б працювати Міністерство цифрової трансформації, Мінсоцполітики, Кіберполіція та "Укрзалізниця". Пілотний проєкт передбачає такі функції:

пошук за фото чи описом : функція працюватиме лише серед тих користувачів, які добровільно дали згоду бути доступними для пошуку

: функція працюватиме лише серед тих користувачів, які добровільно дали згоду бути доступними для пошуку локатор "Хто був поруч" : відображення анкет людей, які перебували поблизу, без розкриття точної геолокації чи маршрутів

: відображення анкет людей, які перебували поблизу, без розкриття точної геолокації чи маршрутів знайомства у потягах та кіно : можливість активувати функцію під час купівлі квитка в потяг або кінотеатр, щоб бачити анкети інших пасажирів без розкриття номера вагона чи місця

: можливість активувати функцію під час купівлі квитка в потяг або кінотеатр, щоб бачити анкети інших пасажирів без розкриття номера вагона чи місця сувора приватність: доступ лише для повнолітніх через верифікацію, приховання телефонних номерів та прізвищ до взаємної згоди, захист від сталкінгу та модерація Кіберполіції

Роман Черваньов пропонує, щоб частина розширених опцій сервісу була платною. Це забезпечило б не лише фінансування підтримки сервісу, але й надходження до бюджету.

Збір підписів на підтримку ініціативи розпочався 6 серпня 2026 року. Для того, щоб Кабмін розглянув петицію, вона має набрати 25 тисяч підписів. Станом на момент публікації матеріалу її підписали 9 людей. До кінця збору підписів залишається 89 днів.

Раніше "Телеграф" розповідав про провідницю "Укрзалізниці", яка стала зіркою мережі. Вона підкорила українців не лише красою та витонченістю.