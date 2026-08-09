"Ніяких короваїв і рушників": Що насправді треба нести в дім майбутніх сватів
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Світ змінюється, хоча багато хто і шанує традиції предків
З погляду етикету батьки нареченого можуть порадувати батьків нареченої при знайомстві подарунковим кошиком. А ось дарувати коровай, сіль, рушники – це пережиток минулого, який ми можемо побачити хіба що у старих фільмах.
Про це "Телеграфу" розповіла провідна експертка з етикету та дипломатичного протоколу Наталія Адаменко. За її словами, світський етикет розвивається і дуже швидко реагує на будь-які зміни, що відбуваються в нашому суспільстві. Адаменко радить дарувати майбутнім сватам все те, що ми беремо, коли йдемо в гості до будь-кого іншого. Йдеться про квіти, шампанське та солодощі.
Мабуть, що не варто говорити про те, що треба брати з собою якийсь коровай, там сіль, рушники. Все це ми звикли бачити в якихось, мабуть, що в фільмах про минуле.
А зараз, коли ідуть знайомитися батьки до майбутніх своїх родичів, то це може бути так само, якби ми з вами йшли в гості до будь-кого. Що ми беремо? Ми беремо квіти, ми беремо шампанське, ми беремо торт, або якісь там, я не знаю, солодощі, цукерки, шоколад.
Крім того, Наталія наголосила, що на цей час дуже популярні подарункові кошики. Такий може зібрати кожен.
Зараз дуже поширені так звані подарункові кошики.
Це кошик в самому прямому сенсі цього слова, тобто ми беремо щось за ручку, як кошик такий і тоді туди ми можемо вкладати і шампанське, і вино, фрукти, солодощі, сири, якщо це біле вино. Тобто все те, що може бути і приємним, і корисним, і смачним, і до столу.
Я б радила сватам, які йдуть до своїх майбутніх сватів, скористатися такою порадою і зробити такий кошик подарунковий. І там може бути все те, що вони вважатимуть необхідним задля того, щоб не з пустими руками прийти в гості до майбутніх своїх родичів. Я б це порадила.
Експертка підсумувала, що немає постійних та прописаних правил щодо подарунків для сватів при знайомстві. Щоб порадувати майбутніх родичів, достатньо взяти із собою "щось смачне і щось красиве".
Розумієте, нема таких сталих якихось правил щодо того запитання, яке ви мені поставили. Може це й добре, тому що нема десь прописаного, що дарувати, коли майбутні свати йдуть до своїх родичів майбутніх. Нема такого.
Все це базується на змінах в суспільстві, на прогресі, на демократії, як ми звикли зараз говорити. І до всього того, що я вже сказала. Ми йдемо в гості. Батьки йдуть до батьків. Беріть з собою щось смачне, щось гарне і це буде дуже доречно.
Раніше Адаменко розповіла "Телеграфу", що говорить етикет щодо того, хто має платити за каву під час ділових та звичайних побачень. Наталія підкреслила, що українки на Заході перевиховують чоловіків.