"Ніяких короваїв і рушників": Що насправді треба нести в дім майбутніх сватів

Світ змінюється, хоча багато хто і шанує традиції предків

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З погляду етикету батьки нареченого можуть порадувати батьків нареченої при знайомстві подарунковим кошиком. А ось дарувати коровай, сіль, рушники – це пережиток минулого, який ми можемо побачити хіба що у старих фільмах.

Про це "Телеграфу" розповіла провідна експертка з етикету та дипломатичного протоколу Наталія Адаменко. За її словами, світський етикет розвивається і дуже швидко реагує на будь-які зміни, що відбуваються в нашому суспільстві. Адаменко радить дарувати майбутнім сватам все те, що ми беремо, коли йдемо в гості до будь-кого іншого. Йдеться про квіти, шампанське та солодощі.

Мабуть, що не варто говорити про те, що треба брати з собою якийсь коровай, там сіль, рушники. Все це ми звикли бачити в якихось, мабуть, що в фільмах про минуле. А зараз, коли ідуть знайомитися батьки до майбутніх своїх родичів, то це може бути так само, якби ми з вами йшли в гості до будь-кого. Що ми беремо? Ми беремо квіти, ми беремо шампанське, ми беремо торт, або якісь там, я не знаю, солодощі, цукерки, шоколад. Наталія Адаменко

Крім того, Наталія наголосила, що на цей час дуже популярні подарункові кошики. Такий може зібрати кожен.

Зараз дуже поширені так звані подарункові кошики. Це кошик в самому прямому сенсі цього слова, тобто ми беремо щось за ручку, як кошик такий і тоді туди ми можемо вкладати і шампанське, і вино, фрукти, солодощі, сири, якщо це біле вино. Тобто все те, що може бути і приємним, і корисним, і смачним, і до столу. Я б радила сватам, які йдуть до своїх майбутніх сватів, скористатися такою порадою і зробити такий кошик подарунковий. І там може бути все те, що вони вважатимуть необхідним задля того, щоб не з пустими руками прийти в гості до майбутніх своїх родичів. Я б це порадила. Наталія Адаменко

Експертка підсумувала, що немає постійних та прописаних правил щодо подарунків для сватів при знайомстві. Щоб порадувати майбутніх родичів, достатньо взяти із собою "щось смачне і щось красиве".

Розумієте, нема таких сталих якихось правил щодо того запитання, яке ви мені поставили. Може це й добре, тому що нема десь прописаного, що дарувати, коли майбутні свати йдуть до своїх родичів майбутніх. Нема такого. Все це базується на змінах в суспільстві, на прогресі, на демократії, як ми звикли зараз говорити. І до всього того, що я вже сказала. Ми йдемо в гості. Батьки йдуть до батьків. Беріть з собою щось смачне, щось гарне і це буде дуже доречно. Наталія Адаменко

Наталія Адаменко/Фото: Відкриті джерела

Раніше Адаменко розповіла "Телеграфу", що говорить етикет щодо того, хто має платити за каву під час ділових та звичайних побачень. Наталія підкреслила, що українки на Заході перевиховують чоловіків.