Народжені в СРСР мають одну звичку, яка сьогодні допомагає заощаджувати тисячі гривень

Вона сформована тотальним дефіцитом

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Покоління, яке виросло в СРСР, нерідко критикують за звичку нічого не викидати. Однак сьогодні саме цей підхід несподівано виявився вигідним. Багато предметів, які раніше роками лежали "про всяк випадок", допомагають економити тисячі гривень на купівлі побутових дрібниць, організації зберігання та навіть ремонті.

"Телеграф" зібрав перелік речей, які ніколи не викидають люди старшого покоління.

Скляні банки. Їх можна використовувати для зберігання круп або спецій замість того, щоб купувати спеціальні баночки. Найчастіше це справді допомагає економити суттєві суми, а ми ще навіть не згадали про консервацію, без якої вихідці з СРСР не уявляють свого життя.

Їх можна використовувати для зберігання круп або спецій замість того, щоб купувати спеціальні баночки. Найчастіше це справді допомагає економити суттєві суми, а ми ще навіть не згадали про консервацію, без якої вихідці з СРСР не уявляють свого життя. Пластикові цебра з-під сметани, майонезу або морозива . Вони підійдуть для зберігання продуктів, вирощування розсади або замінять магазинні вазони для кімнатних рослин. В останньому випадку економія також може бути дуже значною.

. Вони підійдуть для зберігання продуктів, вирощування розсади або замінять магазинні вазони для кімнатних рослин. В останньому випадку економія також може бути дуже значною. Пакети. Повторне застосування пакетів для походів у магазин або для сміття замість покупних не збереже велику суму одразу, проте за кілька місяців гаманець її відчує.

Повторне застосування пакетів для походів у магазин або для сміття замість покупних не збереже велику суму одразу, проте за кілька місяців гаманець її відчує. Старі рушники та футболки. Вихідці з Радянського Союзу ніколи не купують ганчірки для прибирання. Замість них використовують старий одяг, і це мінімум. Зі старого одягу шиють подушки та навіть покривала, а нарізавши зі старини "пряжу" в’яжуть бабусині килимки.

Вихідці з Радянського Союзу ніколи не купують ганчірки для прибирання. Замість них використовують старий одяг, і це мінімум. Зі старого одягу шиють подушки та навіть покривала, а нарізавши зі старини "пряжу" в’яжуть бабусині килимки. Коробки з-під взуття. Замість того щоб купувати пластикові органайзери, використовують з тією ж метою коробки для шаф та ящиків.

Замість того щоб купувати пластикові органайзери, використовують з тією ж метою коробки для шаф та ящиків. Старі простирадла. Люди старшого покоління завжди знайдуть застосування старим простирадлам, накривши ними меблі під час ремонту або спорудивши чохли для зберігання одягу.

Люди старшого покоління завжди знайдуть застосування старим простирадлам, накривши ними меблі під час ремонту або спорудивши чохли для зберігання одягу. Ґудзики та блискавки. У СРСР кожна жінка мала коробку для подібних дрібниць. Перед тим як перетворити кофтинку на ганчірку, ґудзики з неї обов’язково зрізалися, щоб використовувати їх повторно.

Пришивання ґудзиків. Фото: Згенеровано ІІ ("Телеграф")

Ця звичка сформувалася через постійний дефіцит товарів у СРСР. Люди звикли оцінювати річ не лише за її нинішнім призначенням, а й щодо потенційної майбутньої користі. Сьогодні це називають свідомим споживанням, хоч для старшого покоління це була звичайна побутова стратегія.

Водночас фахівці зазначають, що важливо відрізняти раціональну ощадливість від накопичення. Якщо річ об’єктивно не може стати в пригоді та роками займає місце, вона перетворюється не на спосіб економії, а на джерело безладу.

Нагадаємо, щоб кріп, петрушка, салат чи інша зелень не втрачали свіжість вже за кілька днів, у СРСР використовували простий домашній метод зберігання. Він не вимагав спеціальних контейнерів чи харчових пакетів, але дозволяв значно продовжити термін зберігання.