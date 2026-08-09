В Украине может появиться приложение для поиска "любви" в поездах и не только

Идея состоит в том, чтобы люди могли легко находить друг друга

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В Украине предлагается создать государственный цифровой сервис знакомств. Он должен помочь украинцам находить друг друга после случайных встреч в транспорте, поездах, кино или на улицах.

Петицию с таким призывом опубликовал на сайте Кабмина Роман Черванев, который находится в поисках пары. По его словам, в условиях демографического кризиса поиск партнера занимает у украинцев от 2 до 7 лет. При этом есть проблема поиска человека после случайной встречи (транспорт, улица, поезд и т.д.), когда люди не обменялись контактами: "Понравилась/понравился и где-то исчезла/исчезла в тысячах людей."

Автор петиции предложил функционал, который мог бы стать основой будущего сервиса. По его мнению, над его созданием должно работать Министерство цифровой трансформации, Минсоцполитики, Киберполиция и "Укрзализныця". Пилотный проект предусматривает следующие функции:

поиск по фото или описанию: функция будет работать только среди тех пользователей, которые добровольно дали согласие быть доступными для поиска

функция будет работать только среди тех пользователей, которые добровольно дали согласие быть доступными для поиска локатор "Кто был рядом" : отображение анкет находившихся поблизости людей без раскрытия точной геолокации или маршрутов

: отображение анкет находившихся поблизости людей без раскрытия точной геолокации или маршрутов знакомства в поездах и кино : возможность активировать функцию при покупке билета в поезд или кинотеатр, чтобы видеть анкеты других пассажиров без раскрытия номера вагона или места

: возможность активировать функцию при покупке билета в поезд или кинотеатр, чтобы видеть анкеты других пассажиров без раскрытия номера вагона или места строгая конфиденциальность: доступ только для совершеннолетних через верификацию, скрытие телефонных номеров и фамилий по взаимному согласию, защита от сталкинга и модерация Киберполиции

Роман Черванев предлагает, чтобы часть расширенных опций сервиса была платной. Это обеспечило бы не только финансирование поддержки сервиса, но и поступления в бюджет.

Сбор подписей в поддержку инициативы начался 6 августа 2026 года. Для того чтобы Кабмин рассмотрел петицию, она должна набрать 25 тысяч подписей. На момент публикации материала ее подписали 9 человек. До конца сбора подписей остается 89 дней.

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