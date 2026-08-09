В Украине может появиться приложение для поиска "любви" в поездах и не только
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Идея состоит в том, чтобы люди могли легко находить друг друга
В Украине предлагается создать государственный цифровой сервис знакомств. Он должен помочь украинцам находить друг друга после случайных встреч в транспорте, поездах, кино или на улицах.
Петицию с таким призывом опубликовал на сайте Кабмина Роман Черванев, который находится в поисках пары. По его словам, в условиях демографического кризиса поиск партнера занимает у украинцев от 2 до 7 лет. При этом есть проблема поиска человека после случайной встречи (транспорт, улица, поезд и т.д.), когда люди не обменялись контактами: "Понравилась/понравился и где-то исчезла/исчезла в тысячах людей."
Автор петиции предложил функционал, который мог бы стать основой будущего сервиса. По его мнению, над его созданием должно работать Министерство цифровой трансформации, Минсоцполитики, Киберполиция и "Укрзализныця". Пилотный проект предусматривает следующие функции:
- поиск по фото или описанию: функция будет работать только среди тех пользователей, которые добровольно дали согласие быть доступными для поиска
- локатор "Кто был рядом": отображение анкет находившихся поблизости людей без раскрытия точной геолокации или маршрутов
- знакомства в поездах и кино: возможность активировать функцию при покупке билета в поезд или кинотеатр, чтобы видеть анкеты других пассажиров без раскрытия номера вагона или места
- строгая конфиденциальность: доступ только для совершеннолетних через верификацию, скрытие телефонных номеров и фамилий по взаимному согласию, защита от сталкинга и модерация Киберполиции
Роман Черванев предлагает, чтобы часть расширенных опций сервиса была платной. Это обеспечило бы не только финансирование поддержки сервиса, но и поступления в бюджет.
Сбор подписей в поддержку инициативы начался 6 августа 2026 года. Для того чтобы Кабмин рассмотрел петицию, она должна набрать 25 тысяч подписей. На момент публикации материала ее подписали 9 человек. До конца сбора подписей остается 89 дней.
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