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Росія розбила пункт пропуску на кордоні з Молдовою. Які ПП працюють (карта)

Автор
Олена Руденко
Дата публікації
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Автор
Будівля та інфраструктура отримали ушкодження Новина оновлена 21 серпня 2026, 09:48
Будівля та інфраструктура отримали ушкодження. Фото Колаж "Телеграф"

Транспорт перенаправляють до інших переходів

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Пункт пропуску "Табаки" на українсько-молдовському кордоні в Одеській області пошкоджено внаслідок ворожої атаки, він призупинив роботу. В ніч на 21 серпня Росія атакувала "шахедами" Болградський та Ізмаїльський райони.

Як повідомили у Держприкордонслужбі, сталося влучання по інфраструктурі міжнародного пункту пропуску "Табаки" на кордоні з Молдовою. Пошкоджено будівлі та конструкції пункту пропуску, виникли пожежі.

Росія атакувала пункт пропуску Табаки 21.08.2026
Будівля отримала ушкодження. Фото: ДПСУ
Росія атакувала пункт пропуску Табаки 21.08.2026
Уламок російського "шахеда". Фото: ДПСУ
Росія атакувала пункт пропуску Табаки 21.08.2026
Наслідки удару. Фото: ДПСУ

Станом на ранок 21 серпня пропуск осіб і транспортних засобів через пункт "Табаки" не здійснюється. Транспорт перенаправляється до інших пунктів пропуску.

Які пункти пропуску ще є на українсько-молдовському кордоні

Формально пунктів пропуску на кордоні з Молдовою понад два десятки. Проте частина працює лише на місцевий рух двох сусідніх сіл, а частина закрита.

Карта пунктів пропуску на кордоні з Молдовою
Зеленим позначено діючі пункти пропуску. Фото: ДПСУ

Реально доступних для транспорту автомобільних переходів — 13: у Чернівецькій, Вінницькій та Одеській областях. Основний рух здійснюється через п’ять із них: Мамалига, Маяки-Удобне, Рені, Старокозаче і Могилів-Подільський.

Які пункти пропуску працюють на кордоні з Молдовою
Які пункти пропуску працюють на кордоні з Молдовою. Таблиця: greentravel.ua

Раніше "Телеграф" розповідав, що з квітня "Укрзалізниця" подовжила прямий рейс з Києва до міжнародного аеропорту Кишинева, Молдова. Біля станції Ревака на пасажирів чекає безкоштовний шатл до аеропорту.

Теги:
#Молдова #Кордон #Атака #Пункт пропуску