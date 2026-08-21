Росія розбила пункт пропуску на кордоні з Молдовою. Які ПП працюють (карта)
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Транспорт перенаправляють до інших переходів
Пункт пропуску "Табаки" на українсько-молдовському кордоні в Одеській області пошкоджено внаслідок ворожої атаки, він призупинив роботу. В ніч на 21 серпня Росія атакувала "шахедами" Болградський та Ізмаїльський райони.
Як повідомили у Держприкордонслужбі, сталося влучання по інфраструктурі міжнародного пункту пропуску "Табаки" на кордоні з Молдовою. Пошкоджено будівлі та конструкції пункту пропуску, виникли пожежі.
Станом на ранок 21 серпня пропуск осіб і транспортних засобів через пункт "Табаки" не здійснюється. Транспорт перенаправляється до інших пунктів пропуску.
Які пункти пропуску ще є на українсько-молдовському кордоні
Формально пунктів пропуску на кордоні з Молдовою понад два десятки. Проте частина працює лише на місцевий рух двох сусідніх сіл, а частина закрита.
Реально доступних для транспорту автомобільних переходів — 13: у Чернівецькій, Вінницькій та Одеській областях. Основний рух здійснюється через п’ять із них: Мамалига, Маяки-Удобне, Рені, Старокозаче і Могилів-Подільський.
Раніше "Телеграф" розповідав, що з квітня "Укрзалізниця" подовжила прямий рейс з Києва до міжнародного аеропорту Кишинева, Молдова. Біля станції Ревака на пасажирів чекає безкоштовний шатл до аеропорту.