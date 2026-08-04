Кінець Шенгену? Чи справді Європа закриває кордони, і що це означає для України

Посилені перевірки є, але не всюди

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Правила Шенгенської зони дозволяють державам у виняткових випадках тимчасово повертати контроль на внутрішніх кордонах. Так трагічні події в іспанській Сеуті запустили ланцюгову реакцію, яка може вплинути на всіх. Детальніше розповідає "Телеграф".

Наприкінці липня Іспанія зіштовхнулася з безпрецедентною кризою: десятки тисяч мігрантів з Марокко вплав дісталися території Сеути. Це анклав у Північній Африці — територія, що належить Іспанії, але не має сухопутного зв'язку з основною частиною країни.

Разом із Мелільєю, Сеута формує єдиний сухопутний кордон Європейського Союзу на Африканському континенті.

На сьогодні більшість із десятків тисяч мігрантів повернулися до Марокко, де їх до кордону супроводжували іспанські військові та поліція. Внаслідок надзвичайного напливу загинуло щонайменше 72 людини. Їхні тіла витягли з моря, де вони плавали поруч із покинутими надувними кругами та ластами.

Міграційна криза спричинила особливу напругу в ЄС та критику Мадрида: тисячі людей намагалися потрапити на іспанську територію, що знову поставило питання про контроль зовнішніх кордонів Шенгену.

Для довідки: Шенгенська зона — це угода між 29 європейськими країнами, яка скасовує паспортний контроль і дозволяє людям перетинати європейські кордони без пред’явлення документів.

Громадяни України з біометричними паспортами можуть в'їжджати до країн Шенгенської зони без отримання візи. Дозволено перебувати до 90 днів протягом будь-якого 180-денного періоду з туристичною, приватною чи бізнес-метою.

Італія, яка сама постійно перебуває під тиском міграційних потоків через Середземне море, відреагувала на ситуацію найбільш радикально – на місяць призупинили дію Шенгенської угоди з Іспанією.

Рим оголосив про тимчасове відновлення прикордонного та паспортного контролю в аеропортах і морських портах для рейсів та суден, що прибувають з іспанської території. Передбачається, що контроль буде вибірковим. Насамперед він спрямований на громадян третіх країн, щоб переконатися в наявності у них усіх необхідних документів.

За даними ЗМІ, спочатку Італія мала намір повністю закрити кордон з Іспанією, але це спричинило б надзвичайну кризу в розпал високого літнього туристичного сезону.

Франція натомість анонсувала посилення контролю на своїх кордонах з Іспанією. Прикордонні сили держави було активізовано для проведення поглиблених перевірок.

22 лідери ЄС у спільному відкритому листі на вихідних звинуватили прем'єр-міністра Іспанії Педро Санчеса у проведенні надто сприятливої до мігрантів політики.

Мадрид був обурений такими кроками: з точки зору іспанського уряду, кризу вдалося взяти під контроль, а Сеута не входить до Шенгенської зони, тому марокканські мігранти все одно не могли безконтрольно потрапити на материкову Європу.

"У нинішніх міжнародних умовах Європейський Союз не може собі дозволити таку егоїстичну, поляризуючу та незаконну реакцію", — зазначив прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес.

4 серпня пройшла екстрена онлайн-зустріч міністрів внутрішніх справ країн ЄС, присвячена кризі в Сеуті. Згідно з оприлюдненим пресрелізом, держави-члени ЄС та країни, асоційовані із Шенгенською зоною, "одностайно висловили рішучу солідарність з Іспанією".

"Міністри високо оцінили швидкі та ефективні дії іспанської влади у відповідь на ситуацію в Сеуті. Вони також висловили співчуття родинам людей, які загинули, намагаючись здійснити перетин кордону", – йдеться у ньому.

Міністри домовилися й надалі боротися з мережами контрабандистів, які займаються переправленням мігрантів, посилювати механізми повернення нелегальних мігрантів та зміцнювати зовнішні кордони ЄС.

За даними Брюсселя, до кризи серед іншого призвело втручання з боку контрабандистів і торговців людьми, а також дезінформація, що поширювала в соціальних мережах. Зокрема, європейські столиці обговорювали загрозу російської дезінформації через події в Сеуті.

Під час брифінгу в Брюсселі Магнус Бруннер, європейський комісар із внутрішніх справ та міграції, повідомив: відповідно до нового Шенгенського кодексу про кордони, держави-члени можуть у виняткових випадках і на тимчасовій основі дійсно можуть відновлювати контроль на внутрішніх кордонах.

"Такі заходи можуть запроваджуватися у разі необхідності реагування на серйозні загрози громадському порядку та внутрішній безпеці.

Саме така ситуація склалася зараз. Наразі ми, звичайно, також перевіряємо, чи всі держави дотримуються встановлених правил", – додав Бруннер.

Враховуючи той факт, що більшість мігрантів повернулися до Марокко, найближчим часом італійський уряд може зняти введені обмеження.

Що це означає для українців?

Для українських громадян, які подорожують Європою, ці події не матимуть вагомих практичних наслідків.

Насамперед пасажирам, які прямують з Іспанії до Італії варто бути готовими до проходження паспортного контролю в пунктах прибуття.

Оскільки перевірки націлені на громадян країн, що не входять до ЄС, українцям необхідно обов'язково мати при собі дійсний біометричний паспорт. Також не завадять докази на підтвердження мети поїздки — наприклад, бронь готелю або зворотні квитки. Утім, це стандартна процедура, яку варто враховувати при плануванні маршруту подорожі.

Таким чином, ситуація не скасовує нормативів безвізового режиму (до 90 днів перебування), проте може спричинити черги та затримки в аеропортах і портах зазначених вище країн.