"Злочин століття": поляки оштрафували українку на кордоні через перекус

Жінка їхала до Польщі автобусом

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Багато мандрівників забувають, що правила ввезення харчових продуктів до Європейського Союзу з країн, які не входять у ЄС, є неймовірно суворими. Українка на власному прикладі переконалася у цьому.

Про це розповіла дочка "потерпілої" Ольга Марчук у своєму мікроблозі у threads. Дівчина зазначила, що перевезення трьох яблук обійшлося її матері майже у 200 євро штрафу (близько 10 тисяч грн). До речі, водій автобуса, в якому їхала жінка, заздалегідь попередив про яблука, проте мама Ольги проігнорувала його слова.

Сьогодні моїй мамі не вдалося вчинити злочин. А саме – провезти через польський кордон 3 яблука. Штраф майже 200 євро. Будьте обережні. Ольга Марчук

Зазначимо, що при перетині кордону ЄС у багажі чи ручній поклажі заборонено ввозити свіжі яблука та інші фрукти без наявності фітосанітарного сертифіката, оскільки вони можуть стати джерелом небезпечних шкідників та хвороб. Винятком можуть виступати лише незначні обсяги для особистого споживання в окремих випадках, проте загальні суворі правила Європейського союзу повністю забороняють ввезення рослинної продукції, що не пройшла перевірку, з країн, що не входять у ЄС.

У мережі повідомили, що іноді польські митники пропускають українців із невеликою кількістю овочів та фруктів. Проте йдеться швидше про "лотерею", і краще "утилізувати" цей вид перекусу до кордону.

"Їхала нещодавно, всіх одразу польські митники попередили та дозволили залишити біля смітника. Пару огірків, пару помідорів – от і вся контрабанда в автобусі. Ну хоч без штрафів, мерсі"

"Ми нещодавно автобусом їхали, так водії кілька разів казали що ЯБЛУКА НЕ МОЖНА, і на самому кордоні ще раз нагадували. А у нас якраз були яблука, кілька штук, щоб у дорозі з’їсти, викинула тихенько, щоб не бути підступною контрабандисткою"

"Бо є правила Євросоюзу. І яблука заборонено ввозити без фітосанітарного сертифіката"

"Напевно, на кого потрапиш на кордоні. Щойно перетнули кордон із Польщею. В окремому кульку були яблука 5 штук, сирна нарізка, перець свіжий. Їхала з дитиною, навіть не перевіряли ні валізи, ні пакети. Взагалі нічого. Їхала автобусом"

"Це не правила, а знущання з людей. 3 яблука як 3 колоски приблизно"

Раніше "Телеграф" розповідав про польське село, яке стало туристичним центром. Туди без проблем можна дістатися з України.