Укр

Россия разбила пункт пропуска на границе с Молдовой. Какие ПП работают (карта)

Автор
Елена Руденко
Дата публикации
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Автор
Здание и инфраструктура получили повреждения Новость обновлена 21 августа 2026, 09:48
Здание и инфраструктура получили повреждения. Фото Коллаж "Телеграф"

Транспорт перенаправляется на другие переходы

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Пункт пропуска "Табаки" на украинско-молдовской границе в Одесской области поврежден в результате вражеской атаки, он приостановил работу. В ночь на 21 августа Россия атаковала "шахедами" Болградский и Измаильский районы.

Как сообщили в Госпогранслужбе, произошло попадание по инфраструктуре международного пункта пропуска "Табаки" на границе с Молдовой. Повреждены здания и конструкции пункта пропуска, возникли пожары.

Россия атаковала пункт пропуска Табаки 21.08.2026
Здание получило повреждения. Фото: ГНСУ
Россия атаковала пункт пропуска Табаки 21.08.2026
Обломок российского "шахеда". Фото: ГНСУ
Россия атаковала пункт пропуска Табаки 21.08.2026
Последствия удара. Фото: ГНСУ

По состоянию на утро 21 августа пропуск лиц и транспортных средств через пункт "Табаки" не осуществляется. Транспорт перенаправляется на другие пункты пропуска.

Какие пункты пропуска еще есть на украинско-молдавской границе

Формально пунктов пропуска на границе с Молдовой более двух десятков. Однако часть работает только на местное движение двух соседних сел, а часть закрыта.

Карта пунктов пропуска на границе с Молдовой
Зеленым обозначены действующие пункты пропуска. Фото: ГНСУ

Реально доступных для транспорта автомобильных переходов – 13: в Черновицкой, Винницкой и Одесской областях. Основное движение осуществляется через пять из них: Мамалыга, Маяки-Удобное, Рени, Староказачье и Могилев-Подольский.

Какие пункты пропуска работают на границе с Молдовой
Какие пункты пропуска работают на границе с Молдовой? Таблица: greentravel.ua

Ранее "Телеграф" рассказывал, что с апреля "Укрзализныця" продлила прямой рейс из Киева в международный аэропорт Кишинева, Молдова. Возле станции Ревака пассажиров ждет бесплатный шаттл в аэропорт.

Теги:
#Молдова #Граница #Атака #Пункт пропуска