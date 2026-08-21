Россия разбила пункт пропуска на границе с Молдовой. Какие ПП работают (карта)

Транспорт перенаправляется на другие переходы

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Пункт пропуска "Табаки" на украинско-молдовской границе в Одесской области поврежден в результате вражеской атаки, он приостановил работу. В ночь на 21 августа Россия атаковала "шахедами" Болградский и Измаильский районы.

Как сообщили в Госпогранслужбе, произошло попадание по инфраструктуре международного пункта пропуска "Табаки" на границе с Молдовой. Повреждены здания и конструкции пункта пропуска, возникли пожары.

Здание получило повреждения. Фото: ГНСУ

Обломок российского "шахеда". Фото: ГНСУ

Последствия удара. Фото: ГНСУ

По состоянию на утро 21 августа пропуск лиц и транспортных средств через пункт "Табаки" не осуществляется. Транспорт перенаправляется на другие пункты пропуска.

Какие пункты пропуска еще есть на украинско-молдавской границе

Формально пунктов пропуска на границе с Молдовой более двух десятков. Однако часть работает только на местное движение двух соседних сел, а часть закрыта.

Зеленым обозначены действующие пункты пропуска. Фото: ГНСУ

Реально доступных для транспорта автомобильных переходов – 13: в Черновицкой, Винницкой и Одесской областях. Основное движение осуществляется через пять из них: Мамалыга, Маяки-Удобное, Рени, Староказачье и Могилев-Подольский.

Какие пункты пропуска работают на границе с Молдовой? Таблица: greentravel.ua

Ранее "Телеграф" рассказывал, что с апреля "Укрзализныця" продлила прямой рейс из Киева в международный аэропорт Кишинева, Молдова. Возле станции Ревака пассажиров ждет бесплатный шаттл в аэропорт.