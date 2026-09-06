У небі України з’явився незвичайний літак: він став "очима" F-16 та Mirage

Міноборони вибудовує систему повітряного бою за стандартами НАТО

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Шведський літак далекого радіолокаційного виявлення та управління ASC 890 став ключовим елементом посилення українських ВПС. Цей літальний апарат вже виконує бойові вильоти на території України.

Про це повідомляє Міністерство оборони України. Швеція підтвердила постачання ASC 890 Україні у серпні 2025 року, а у березні 2026 року літак здійснив перші бойові вильоти.

Завдяки здатності фіксувати повітряні загрози на великих дистанціях та координувати авіацію, ASC 890 (міжнародна комерційна назва — Saab 340 AEW&C, позначення літака у ВПС Швеції — S 100B/S 100D Argus) кардинально підвищує ефективність винищувачів. У єдиному зв’язку з F-16, Mirage 2000 та Gripen він закладає фундамент сучасної системи повітряного бою за стандартами НАТО.

Основні характеристики ASC 890

Призначення: Виявлення повітряних та морських цілей, наведення та координація бойових дій.

Виявлення повітряних та морських цілей, наведення та координація бойових дій. Дальність виявлення: До 300-450 км (за допомогою бортового радара Ericsson Erieye PS-890).

До 300-450 км (за допомогою бортового радара Ericsson Erieye PS-890). Екіпаж: 6 осіб (2 пілоти та 4 оператори).

6 осіб (2 пілоти та 4 оператори). Довжина: 20,57 м.

20,57 м. Розмах крила: 21,44 м.

21,44 м. Висота : 6,97 м.

: 6,97 м. Максимальна злітна вага: 13 155 кг.

13 155 кг. Силова установка: 2 турбогвинтові двигуни General Electric CT7-9B.

2 турбогвинтові двигуни General Electric CT7-9B. Крейсерська швидкість: 520-530 км/год.

520-530 км/год. Практична стеля: Близько 7620 м.

Близько 7620 м. Тривалість польоту: До 5-7 годин

Основні характеристики ASC 890/Інфографіка ШІ, "Телеграф"

ASC 890 - що це таке

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Стокгольм є серед лідерів за обсягами військової підтримки Києва. На полях саміту Північноатлантичного альянсу в Анкарі міністр оборони Швеції Пол Йонсон у бліцінтерв’ю "Телеграфу" розповів, чи залишається членство України на порядку денному і які меседжі Захід має відправити Москві.