Росія атакувала аеропорт "Жуляни"? Звідки там міг бути літак, всі деталі (відео)

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Росіяни могли вдарити безпілотником по літаку в аеропорту "Жуляни". Туди у неділю, 5 вересня, могли прилетіти спецпосланці президента США Дональда Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер.

Росія могла вдарити по літаку у Жулянах — що відомо

Про те, що Росія вдарила по літаку у Жулянах, повідомляє нардеп Олексій Гончаренко. За його даними, приліт (саме прибуття літаком) посланців США в аеропорт Бориспіль на літаку, перебував на етапі узгодження.

"Американці сумнівались, але були досить близькі, щоб погодитись. І от декілька хвилин тому назад росіяни вдарили дроном по літаку в Жулянах. Тому, скоріш за все, Віткофф та Кушнер приїдуть до Києва в неділю", — пише Гончаренко, акцентуючи слово "приїдуть".

У мережі публікують кадри наслідків удару РФ по аеропорту Жуляни. Звідти здіймається густий чорний стовп диму.

Мер Києва Віталій Кличко скупо висловився щодо інциденту. Він написав, що У Соломʼянському районі загоряння на території нежитлової забудови. "Жуляни" розташовані саме у Солом'янському районі.

Блогер, волонтер, радник міністра оборони України Сергій Стерненко пояснив, звідки у Жулянах міг бути літак. Він нагадав, що поруч розташовано музей з літаками.

"По-перше, це ж аеропорт. По-друге, не всі, далеко не всі цивільні борти встигли евакуювати до повномасштабного вторгнення, тому чимало їх лишилося в Україні. А ще є неробочі літаки. А ще там же поруч музей з літаками. Тому не дивуйтесь", — написав він.

Чи залишилися літаки в аеропорту "Жуляни" та як він виглядає після початку "повномасштабки"

У лютому 2022 року авіакомпанія Wizz Air базувала в українських аеропортах чотири літаки Airbus A320. Три в ніч повномасштабного вторгнення РФ перебували аеропорту Київ (Жуляни).

Як у 2023 році повідомив глава лоукостера Йожеф Вараді, двигуни з двох літаків переправили до Польщі. Залишався один літак, який перебував в хорошому стані, але були проблеми з його безпечним вивезенням з України.

У травні 2023 року видання avianews опублікувало супутникові знімки аеропорту "Жуляни". Злітна смуга була заблокована автобусами, заправниками, снігоприбиральною технікою і навіть багажними візками.

Супутникові знімки аеропорта "Жуляни", 2023 рік. Фото: Google мапи

Блокування торця смуги було додатково посилено за допомогою п’яти літаків, у тому числі бізнес-джетів та пасажирського Ан-148.

На супутникових знімках було видно, що всі стоянки у терміналів аеропорту "Київ" порожні. Літаки від будівель відбуксирували на віддалені перони. За характерним забарвленням можна розпізнати три Airbus A320 лоукостера Wizz Air.

Літаки Wizz Air у 2023 році були заблоковані в аеропорту "Жуляни". Фото: Google мапи

Що відомо про аеропорт "Жуляни"

Аеропорт "Київ" імені Ігоря Сікорського (Жуляни) – міжнародний аеропорт у столиці України. Перед початком чемпіонату ЄВРО-2012 було збудовано Міжнародний термінал "А", який обслуговував усі міжнародні рейси. Також у 2013 році було введено в експлуатацію термінал внутрішніх рейсів "Д" та бізнес термінал "Б". Усі термінали перебувають у приватному управлінні.

Аеропрот "Київ". Фото: Facebook

Раніше "Телеграф" розповідав, що аеропорти в Києві та Львові готові відновити роботу за кілька тижнів, як тільки будуть вирішені безпекові питання. Обидва перебувають в робочому стані.