Росія атакувала аеропорт "Жуляни"? Звідки там міг бути літак, всі деталі (відео)
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Росіяни могли вдарити безпілотником по літаку в аеропорту "Жуляни". Туди у неділю, 5 вересня, могли прилетіти спецпосланці президента США Дональда Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер.
Росія могла вдарити по літаку у Жулянах — що відомо
Про те, що Росія вдарила по літаку у Жулянах, повідомляє нардеп Олексій Гончаренко. За його даними, приліт (саме прибуття літаком) посланців США в аеропорт Бориспіль на літаку, перебував на етапі узгодження.
"Американці сумнівались, але були досить близькі, щоб погодитись. І от декілька хвилин тому назад росіяни вдарили дроном по літаку в Жулянах. Тому, скоріш за все, Віткофф та Кушнер приїдуть до Києва в неділю", — пише Гончаренко, акцентуючи слово "приїдуть".
У мережі публікують кадри наслідків удару РФ по аеропорту Жуляни. Звідти здіймається густий чорний стовп диму.
Мер Києва Віталій Кличко скупо висловився щодо інциденту. Він написав, що У Соломʼянському районі загоряння на території нежитлової забудови. "Жуляни" розташовані саме у Солом'янському районі.
Блогер, волонтер, радник міністра оборони України Сергій Стерненко пояснив, звідки у Жулянах міг бути літак. Він нагадав, що поруч розташовано музей з літаками.
"По-перше, це ж аеропорт. По-друге, не всі, далеко не всі цивільні борти встигли евакуювати до повномасштабного вторгнення, тому чимало їх лишилося в Україні. А ще є неробочі літаки. А ще там же поруч музей з літаками. Тому не дивуйтесь", — написав він.
Чи залишилися літаки в аеропорту "Жуляни" та як він виглядає після початку "повномасштабки"
У лютому 2022 року авіакомпанія Wizz Air базувала в українських аеропортах чотири літаки Airbus A320. Три в ніч повномасштабного вторгнення РФ перебували аеропорту Київ (Жуляни).
Як у 2023 році повідомив глава лоукостера Йожеф Вараді, двигуни з двох літаків переправили до Польщі. Залишався один літак, який перебував в хорошому стані, але були проблеми з його безпечним вивезенням з України.
У травні 2023 року видання avianews опублікувало супутникові знімки аеропорту "Жуляни". Злітна смуга була заблокована автобусами, заправниками, снігоприбиральною технікою і навіть багажними візками.
Блокування торця смуги було додатково посилено за допомогою п’яти літаків, у тому числі бізнес-джетів та пасажирського Ан-148.
На супутникових знімках було видно, що всі стоянки у терміналів аеропорту "Київ" порожні. Літаки від будівель відбуксирували на віддалені перони. За характерним забарвленням можна розпізнати три Airbus A320 лоукостера Wizz Air.
Що відомо про аеропорт "Жуляни"
Аеропорт "Київ" імені Ігоря Сікорського (Жуляни) – міжнародний аеропорт у столиці України. Перед початком чемпіонату ЄВРО-2012 було збудовано Міжнародний термінал "А", який обслуговував усі міжнародні рейси. Також у 2013 році було введено в експлуатацію термінал внутрішніх рейсів "Д" та бізнес термінал "Б". Усі термінали перебувають у приватному управлінні.
Раніше "Телеграф" розповідав, що аеропорти в Києві та Львові готові відновити роботу за кілька тижнів, як тільки будуть вирішені безпекові питання. Обидва перебувають в робочому стані.