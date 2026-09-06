В небе Украины появился необычный самолет: он стал "глазами" F-16 и Mirage

Минобороны выстраивает систему воздушного боя по стандартам НАТО

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Шведский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления ASC 890 стал ключевым элементом усиления украинских ВВС. Этот летательный аппарат уже выполняет боевые вылеты на территории Украины.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины. Швеция подтвердила поставку ASC 890 Украине в августе 2025 года, а в марте 2026 года самолет совершил первые боевые вылеты.

Благодаря способности фиксировать воздушные угрозы на больших дистанциях и координировать авиацию, ASC 890 (международное коммерческое название — Saab 340 AEW&C, обозначение самолета в ВВС Швеции — S 100B / S 100D Argus) кардинально повышает эффективность истребителей. В единой связке с F-16, Mirage 2000 и Gripen он закладывает фундамент современной системы воздушного боя по стандартам НАТО.

Основные характеристики ASC 890

Назначение: Обнаружение воздушных и морских целей, наведение и координация боевых действий.

Обнаружение воздушных и морских целей, наведение и координация боевых действий. Дальность обнаружения: До 300–450 км (с помощью бортового радара Ericsson Erieye PS-890).

До 300–450 км (с помощью бортового радара Ericsson Erieye PS-890). Экипаж: 6 человек (2 пилота и 4 оператора).

6 человек (2 пилота и 4 оператора). Длина: 20,57 м.

20,57 м. Размах крыла: 21,44 м.

21,44 м. Высота : 6,97 м.

: 6,97 м. Максимальная взлетная масса: 13 155 кг.

13 155 кг. Силовая установка: 2 турбовинтовых двигателя General Electric CT7-9B.

2 турбовинтовых двигателя General Electric CT7-9B. Крейсерская скорость: 520–530 км/ч.

520–530 км/ч. Практический потолок: Около 7 620 м.

Около 7 620 м. Продолжительность полета: До 5–7 часов

Основные характеристики ASC 890/Инфографика ИИ, "Телеграф"

ASC 890 - что это такое

Ранее "Телеграф" сообщал, что Стокгольм находится среди лидеров по объемам военной поддержки Киева. На полях саммита Североатлантического альянса в Анкаре министр обороны Швеции Пол Йонсон в блиц-интервью "Телеграфу" рассказал, остается ли членство Украины на повестке дня, и какие месседжи Запад должен отправить Москве.