Літав над великими містами? Загадковий літак із Москви засікли в Україні

Рейс завершився успішно

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У повітряному просторі Україні, попри закрите небо, продовжують фіксувати загадкові маяки літаків. Черговий такий випадок трапився 3 серпня.

Про це свідчать дані моніторингового сервісу AirNavRadar. Згідно з ними, системи засікли сигнал пасажирського літака, який нібито пролетів крізь усю країну.

Деталі польоту:

Йдеться про борт Airbus A321-21 російської авіакомпанії "Аерофлот". 3 серпня пасажирський літак виконував рейс Москва-Стамбул, однак у якийсь момент нібито відхилився від курсу та порушив повітряний простір України. Маяк літального апарату, зокрема, фіксували над Сумами, Полтавою та Миколаєвом.

Літак над Україною

Примітно, що незважаючи на дива, рейс завершився успішно в пункті призначення.

Що це могло бути

Варто зазначити, що наразі повітряний простір над нашою країною офіційно закрито через бойові дії. У зв’язку з цим можна припустити, що мова може йти про збій у системи моніторингу.

До речі, випадки з "глюками" радарів під час війни далеко не рідкісні. Їх експерт з авіаційного права Андрій Гук раніше пояснював так.

"Таке малоймовірно в умовах війни. Можливо, стався збій у показах на флайтрадарі, бо він цілком можливий у цьому районі. І це, найімовірніше, збій. Бо що таке флайтрадар – це програма, яка збирає інформацію з усього цього регіону. А в ньому працює зараз безліч РЕБів (радіоелектронна боротьба) та іншого обладнання. Тож я б швидше пояснив це збоєм у програмі. Бо жоден тверезий пілот цивільного судна туди б не полетів", — пояснював він.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, коли Черкаський аеропорт готовий відновити роботу.