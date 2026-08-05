Літав над великими містами? Загадковий літак із Москви засікли в Україні
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Рейс завершився успішно
У повітряному просторі Україні, попри закрите небо, продовжують фіксувати загадкові маяки літаків. Черговий такий випадок трапився 3 серпня.
Про це свідчать дані моніторингового сервісу AirNavRadar. Згідно з ними, системи засікли сигнал пасажирського літака, який нібито пролетів крізь усю країну.
Деталі польоту:
Йдеться про борт Airbus A321-21 російської авіакомпанії "Аерофлот". 3 серпня пасажирський літак виконував рейс Москва-Стамбул, однак у якийсь момент нібито відхилився від курсу та порушив повітряний простір України. Маяк літального апарату, зокрема, фіксували над Сумами, Полтавою та Миколаєвом.
Примітно, що незважаючи на дива, рейс завершився успішно в пункті призначення.
Що це могло бути
Варто зазначити, що наразі повітряний простір над нашою країною офіційно закрито через бойові дії. У зв’язку з цим можна припустити, що мова може йти про збій у системи моніторингу.
До речі, випадки з "глюками" радарів під час війни далеко не рідкісні. Їх експерт з авіаційного права Андрій Гук раніше пояснював так.
"Таке малоймовірно в умовах війни. Можливо, стався збій у показах на флайтрадарі, бо він цілком можливий у цьому районі. І це, найімовірніше, збій. Бо що таке флайтрадар – це програма, яка збирає інформацію з усього цього регіону. А в ньому працює зараз безліч РЕБів (радіоелектронна боротьба) та іншого обладнання. Тож я б швидше пояснив це збоєм у програмі. Бо жоден тверезий пілот цивільного судна туди б не полетів", — пояснював він.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, коли Черкаський аеропорт готовий відновити роботу.