"Делайте профессионально": Садовой обратился к спецслужбам из-за прослушки

У городского головы Львова обнаружили "сюрприз" в автомобиле

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В автомобиле мэра Львова Андрея Садового из-за проблем с аккумулятором обнаружили прослушивающее устройство. Год назад подобное оборудование было найдено в его служебном кабинете, однако СБУ до сих пор не сообщила результаты расследования.

Об этом "Телеграфу" рассказал Львовский городской голова.

"Вы знаете, ровно год назад мы обнаружили прослушивающее устройство собственно в кабинете. И тогда я обратился в Службу безопасности Украины. И уже скоро год они исследуют этот вопрос, проводят разные экспертизы. Пока ответа нет", – сказал он.

Мэр Львова пояснил, что если прослушивающее устройство установлено по решению суда правоохранителями, то он не имеет ничего против. Но теперь его стоит унести, ведь оно где-то на учете стоит.

"Если это кто-то сделал противозаконно, специальные службы должны это как-то исследовать, потому что как городской голова, я провожу разные встречи, имею разные контакты с международными партнерами. Если это может навредить государству, это не хорошо", — сказал Садовой.

Андрей Садовой. Фото: Открытые источники

По его словам, он понимает, что государство может получать информацию разными методами, но это должно быть легитимно.

"Еще одна вещь, которая меня смутила: мы его обнаружили, когда за месяц времени два раза разрядился аккумулятор в машине", – сказал мэр.

Он добавил, что правая стойка авто начала дребезжать во время движения. И когда ее вскрыли, обнаружили какие-то платы, микрофоны, SIM-карту и другие вещи.

"Если уже делают, то пусть делают это все профессионально, качественно, чтобы я не находил. Потому что я понимаю, моя жизнь, знаете, это как жизнь в аквариуме. Тебя видят с утра до вечера каждый день. Это нормально и возможно, и были уже раньше всякие устройства, даже я о них не знал. Я к этому отношусь спокойно", — объяснил Садовой

Относительно первого случая, по его словам, правоохранители говорили, что идет следствие, экспертиза, другие действия. С начала обращения прошел год, а результата нет.

"Но я их понимаю, возможно, это было установлено без документов, потому что я не владею информацией, что были какие-то решения судов, которые позволяли бы это сделать. И поэтому, возможно, люди, которые это исследуют, не знают, как это правильно объяснить", – сказал он.

Напомним, ранее мэр Львова Андрей Садовый опубликовал видео в соцсети. Он показал, предварительно, прослушивающее устройство, обнаруженное в его автомобиле. На камеру были зафиксированы антенна и разные аппараты с проводами. "Проинформирую руководителей соответствующих служб", – сказал он.

"Если это все законно – пожалуйста, еще раз там поставьте. Но уж если делаете, то чтобы аккумулятор не садился, потому что машина должна быть всегда исправной", – заметил городской голова.

Раньше мы рассказали, как выглядит и чем занимается жена Андрея Садового. Она родила мэру Львова пятерых сыновей.