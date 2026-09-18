Не лише м’ясо: які 5 продуктів стали "не по кишені" українцям

Що українці викреслюють із покупок

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Зростання цін змушує українців переглядати звичний продуктовий кошик. Частина покупців скорочує витрати не на делікатеси, а на й на цілком буденні продукти.

Підписники групи "Телеграфа" у Facebook розповіли, від яких продуктів їм довелося відмовитися або суттєво скоротити їхню купівлю через високі ціни. "Телеграф" зібрав п’ять продуктів, які найчастіше згадували читачі.

Дорожчають звичні продукти

Коли ціни зростають, першими з кошика часто зникають товари, без яких раніше складно було уявити звичайний похід до магазину. Одна із підписниць зізналася, що через ціни їй довелося відмовитися фактично від усіх основних продуктів:

"Від усіх. Починаючи з основних: хліба, молока, яєць, м'яса".

Також часто у відповідях згадували яйця.

"Особливо яйця — 70 грн за десяток, золоті".

"Яйця, молочка, хліб".

"Молочка, яйця, хліб".

Окрім цього, українці часто згадували рибу та м'ясо, зокрема морепродукти та яловичину.

"М'ясо і гречка".

"Риба".

"Скумбрія, хек і бички".

Судячи з відповідей читачів, особливо гостро проблема з високими цінами відчувається для пенсіонерів.

"Всі дуже дорогі і недоступні, особливо пенсіонерам".

Раніше "Телеграф" розповідав, хто найчастіше краде продукти в "АТБ".