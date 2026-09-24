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Провідники "Укрзалізниці" заспівали на пероні запальну пісню та стали зірками мережі (відео)

Автор
Олена Руденко
Дата публікації
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Залізничники підтримали пасажирів
Залізничники підтримали пасажирів. Фото Колаж "Телеграф"

Українці у захваті від їх стійкості

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У Львові провідники "Укрзалізниці" під час затримки поїзда співали на пероні. Їх виконання відомої української народної пісні зачарувало українців.

Відео співу провідників, які стали зірками мережі, показала одна з пасажирок, його публікує "Суспільне.Львів". Кілька залізничників просто поруч з потягом дуже харизматично та красиво заспівали запальну пісню "Ой чорна я си чорна" поки запізнювався потяг №285-286 Львів-Дніпро.

Кілька провідників, дівчат та хлопців, не лише гарно співали, але й пританцьовували. Їхня стійкість та здатність зберігати оптимізм у важких умовах вразила українців.

У коментарях до відео люди захоплюються залізничниками. Їм дякували та бажали гарної дороги. Ось деякі з коментарів:

  • Молодці. Хай Вам щастить, наші любі
  • Наші люди. Хай, щастить
  • Зворушливо, наша нація ніколи не програє
  • Молодці, гарно співають
  • Дякую вам

Раніше "Телеграф" розповідав, що провідник одного з поїздів "Укрзалізниці" став зіркою мережі. В одній з поїздок у його вагоні відбулася запальна вечірка й він був її активним учасником.

Теги:
#Львів #Вокзал #Провідники #Пісня