Генпрокурор Кравченко зчепився з керівником НАБУ Кривоносом та Зеленським: всі деталі скандалу

В НАБУ відкидають звинувачення Кравченка

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Зранку 14 вересня Генеральний прокурор України Руслан Кравченко опублікував звернення. У ньому він заявив, що його відставка — свідоме політичне рішення, а не визнання вини. У зверненні він також заявив, що підписав повідомлення про підозру директору НАБУ Семену Кривоносу та особі, яку назвав наближеною до керівника САП Олександра Клименка. В НАБУ та президент України вже відреагували на заяву.

"Так звана операція "Карфаген" була спрямована не лише проти мене. Її справжньою метою було отримати доступ до матеріалів кримінальних проваджень щодо керівників і працівників НАБУ та САП. А після цього усунути Генпрокурора і зупинити ухвалення процесуальних рішень у цих справах", — заявив Кравченко у зверненні.

За його словами підозра Кривоносу стосується фіктивного усиновлення та підробки документів. Друга підозра: "за вплив на суддів ВАКС, пропозицію їм неправомірної вигоди, а також сприяння в ухиленні від мобілізації. Саме це кримінальне провадження і стало тригером та істинною причиною нічного штурму офісу Генпрокурора".

Раніше від ухвалення цих рішень мене політично стримував Президент. Стримували і самі антикорупціонери, пропонуючи гарантії недоторканності в обмін на відмову від ухвалення підозр. Я обіцяв не бути політично зручним і не відмовлятись від рішення, якого вимагають закон і докази. Я знаю, що окрім мене цього би ніхто не зробив. Тому я готовий до всіх політично-медійних наслідків. Але ці підозри вже підписані. За кожним моїм словом стоять факти і докази, зібрані за довго до операції "Карфаген". Єдиною метою якої було зупинити мене, як прямого політичного опонента, як людини, яка може перешкодити обранню потрібного нового керівника САП. Руслан Кравченко, генеральний прокурор

Він також опублікував фото повідомлення про підозру та зазначив, що воно зареєстроване в ЄРДР та направлено в передбаченому порядку. За даними нардепа Олексія Гончаренка, ця наближена до керівника САП особа — дружина Клименка.

Як зауважив нардеп Ярослав Железняк, підозри офіційно не пройшли через канцелярію ОГП — замість номера документа там вписано номер кримінального провадження: "Це значить, що канцелярія або відмовилася це робити, або він повністю сам це все робив".

Повідомлення про підозру/ Фото: Руслан Кравченко

Повідомлення про підозру Кривоносу/ Фото: Руслан Кравченко

Згаданий генпрокурором президент Володимир Зеленський вже відреагував на заяву. Він заявив, що Генпрокурор має залишити посаду, а його відставка має терміново бути підтримана парламентом.

У цього Генерального прокурора є тільки один шлях: звільнення з посади. Саме це я йому і сказав. Україна бачила всі причини. Якщо він вважає це політичним тиском, нехай так і називає. Прошу парламентарів підтримати це звільнення невідкладно. Володимир Зеленський, президент України

В Офісі Президента припустили, що Кравченко втратив здоровий глузд. Вручення підозр є його особистою ініціативою і не було узгоджене. "Він зійшов з розуму. Може, перебоявся", — стверджує джерело РБК-Україна.

В НАБУ вже також прокоментували заяву Генпрокурора. Там наголосили: це розцінюють як "продовження системної атаки на незалежні антикорупційні органи".

Наголошують, що підозра Кривоносу офіційно не вручена, а атака на відомство почалась вже давно: "Ця атака розпочалася не сьогодні. Її активна фаза стартувала ще минулого літа, коли однією з головних цілей була спроба підпорядкувати НАБУ і САП Офісу Генерального прокурора. НАБУ і САП не беруть участі в політичній боротьбі. Ми діємо виключно в межах закону та готові захищати незалежність антикорупційної системи".

У НАБУ спростували твердження про вилучення кримінальних проваджень та наголосили, що не пропонували і не вимагали недоторканості ні для кого.

Руслан Кравченко наразі не в Україні. Він виїхав за кордон. За словами самого Генпрокурора — знаходиться у відрядженні. Він заявив, що має намір: "поінформувати міжнародних партнерів про реальний стан справ у системі антикорупційних органів, ознаки концентрації ними неконтрольованого впливу та ризики, які така практика створює для державного суверенітету, верховенства права й демократичних інституцій України".

Що відомо про операцію "Карфаген"

Масштабна антикорупційна операція НАБУ та САП була спрямована проти злочинної організації, яка займалась "кришуванням" мережі кол-центрів, що спеціалізувались на шахрайстві. У справі замішані посадовці з Офісу Генпрокурора, зокрема його заступник Сергій Кропива. На тлі розслідування генпрокурор України Руслан Кравченко заявив про свою відставку. В ОГП загалом відсторонили сімох посадовців.

За даними нардепа Ярослава Железняка, інформація про відставку з'явилась після зустрічі Кравченка з президентом, проте документа не було і загалом про цю тему не згадували тиждень. "І ось зранку ми дізналися, чому була така пауза на тиждень…..", — коментує він заяву Кравченка. Железняк наголошує — підозри підготовані саме Офісом генпрокурора без додаткових органів.

"Зараз важливо б почути реакцію представників влади, що це і чи є план далі у судді відсторонювати керівників НАБУ та САП. Тому що раніше (у листопаді) саме такий план був. По факту, ми бачимо перший етап його реалізації і від розголосу залежить, чи побачимо наступні", — зауважує Железняк.

Цікавий інсайд видав Железняк щодо повідомлення Зеленського у відповідь на заяву Кравченка. За словами нардепа, президент писав його сам, не залучаючи спічрайтера.

Раніше "Телеграф" розповідав, що невідомо достеменно, хто замінить Кравченка на посаді Генерального прокурора. Є три ймовірні кандидати.