Не всі українці живуть за київським часом? Чому частина країни живе по-іншому годиннику

Україна розташована у трьох часових поясах

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Перехід на зимовий час у 2026 році відбудеться 25 жовтня. Цікаво, що на Закарпатті люди живуть за іншим часом.

"Телеграф" розповідає, скільки насправді в Україні часових поясів та чому на Закарпатті "свій" час. На всій території Україні офіційно прийнятий київським часом — UTC+2. Проте насправді, географічно наша країна розташована у трьох часових поясах.

Скільки часових поясів в Україні

85% території України перебуває в одному часовому поясі — UTC+2. Водночас частина Запорізької області, на захід від 22°30′ східної довготи, належатиме до іншого часового поясу — UTC+1. Частини Харківської та Донецької, що лежать на схід від 37°30′ східної довготи, а також уся Луганська область потрапляють у UTC+3.

Україна розділена на три природні часові пояси:

Закарпаття;

центральна Україна;

схід (від міста Ізюм до кордонів).

Часові пояси України. Фото: naurok.com.ua

Таким чином, якби на всій території України не затвердили єдиний формат часу — UTC+2, існувала б різниця в часі. Наприклад, коли в Києві або Полтаві влітку на годиннику 12:00, в Луганській області та частинах Харківської та Донецької, було б 13:00. Водночас в деяких населених пунктах Запорізької області годинники показували б 11:00.

Цікаво, що після переведення годинників на зимовий час Україна живе за часом UTC+2. Влітку, коли переводимо стрілки на годину вперед, опиняємося в часовому поясі UTC+3.

Коли переводять годинники в Україні. Інфографіка: "Телеграф"

Закарпаття живе за "своїм часом"

У соцмережах розповіли, що на Закарпатті більшість людей живе за "місцевим часом". Це призводить до непорозумінь. Як пояснила авторка допису, жителі Закарпаття взяли за основу часовий пояс, який актуальний для більшості країн Європи — на годину менше, ніж у Києві.

Нагадаємо, раніше нутриціологиня Анжеліка Негода пояснила "Телеграфу" чому після переходу на зимовий час дико хочеться картоплі, булок чи макаронів. Вона розповіла, що робити, щоб не набрати вагу.